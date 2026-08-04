L’entraîneur du NEC, Dick Schreuder, profondément déçu : l’accord interne autour de Kodai Sano n’a pas été respecté

Autour du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions contre l’Olympiakos, du côté de NEC, au-delà du bon résultat (0-0), il a aussi beaucoup été question de Kodai Sano, qui a décidé de ne pas jouer en raison de son transfert imminent. L’entraîneur Dick Schreuder a indiqué après la rencontre que le Japonais aurait en réalité dû jouer, comme convenu.

Le jour où NEC faisait son retour sur la scène européenne après dix-huit ans, la préparation a été brutalement perturbée par la nouvelle selon laquelle le club et le PSV étaient parvenus à un accord de principe concernant le transfert de Sano. Le milieu de terrain va rejoindre le champion en titre pour, selon les informations, quinze millions d’euros, hors deux millions de bonus.

Sano n’a pas participé et a été remplacé par Jamiro Monteiro. « Il m’a envoyé un message ce matin pour me demander s’il pouvait me parler un instant », a raconté Schreuder avant le match au micro de Ziggo Sport au sujet de Sano. « J’ai parlé avec lui et il était clair qu’il ne voulait pas jouer. Ce choix lui appartenait davantage. »

« S’il ne veut pas jouer, il ne veut pas jouer », a poursuivi Schreuder. « C’est très clairement l’impression que j’ai eue. Il ne se sentait pas capable de jouer. Il avait mal dormi et il y avait encore quelques autres facteurs. Dans ce cas, je suis bref et direct. Si tu ne veux pas jouer, alors je choisis quelqu’un qui veut jouer. »

Même si Schreuder s’est montré satisfait après la rencontre du résultat et du jeu de son équipe, il s’est exprimé sans détour sur la situation autour de Sano. « Je sais que cela le touche profondément », a-t-il réagi auprès du De Gelderlander.

« Je m’attendais à ce que Sano joue deux matches : celui-ci et celui de la semaine prochaine contre l’Olympiakos. Je savais ce qui avait été convenu en interne. Bien sûr, je n’en étais pas content, mais tout est allé très vite. »

« Kodai a demandé s’il pouvait parler un instant. Ensuite, il faut aussi revenir au quotidien. À dix heures et demie, il a encore rejoint le groupe et a dit aux autres qu’il ne pouvait pas jouer. Après cela, il a quitté l’hôtel. »

Sano était convoité depuis plus longtemps déjà. « Il n’a pas non plus participé aux deux premiers matches de préparation, parce qu’il travaillait sur un transfert vers Hoffenheim. »

« Ensuite, l’accord a été conclu et j’ai commencé à le titulariser, et j’ai continué à le faire. L’accord était qu’il jouerait au moins encore les deux matches contre l’Olympiakos. » Cet accord n’a donc pas été respecté.

NEC ouvrira sa saison d’Eredivisie samedi avec un match à domicile contre Telstar. La semaine prochaine, mardi, l’Olympiakos se déplacera à Nimègue.

Si NEC survit au match retour, un barrage l’attendra contre l’Union Saint-Gilloise ou le FK Bodø/Glimt. L’équipe de Schreuder est en tout cas assurée de disputer la phase de ligue de la Ligue Europa.