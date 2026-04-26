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Bart DHanis

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L’entraîneur du NAC, Carl Hoefkens, a été hospitalisé immédiatement après la rencontre face à l’Ajax

Fait marquant : l’entraîneur du NAC, Carl Hoefkens, n’a pas assisté à la séance d’interviews avec ESPN samedi soir, après la rencontre perdue 2-0 contre l’Ajax. Le club de Breda a ensuite précisé, via ses propres canaux, que le technicien avait été hospitalisé.

Selon le club, il était « dans l’incapacité physique de s’adresser aux médias ». Par mesure de précaution, il a été admis à l’hôpital, où son état est satisfaisant compte tenu des circonstances.

Samedi soir, le NAC s’est incliné 0-2 face aux visiteurs d’Amsterdam. Oscar Gloukh a ouvert le score sur une passe de Mika Godts, qui a ensuite inscrit le deuxième but à la suite d’un magnifique solo.

Au classement, le NAC reste 17e avec 25 points en 31 journées, tandis que l’Excelsior, 16e, compte trois unités de plus et un match en moins.


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