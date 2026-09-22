Le Koweït aborde un test difficile en affrontant l'Arabie saoudite au stade Al-Inma, dans le cadre de la première journée de la Coupe du Golfe arabique « Gulf 27 », un match lourd d'enjeux pour la sélection koweïtienne, qui cherche à prouver qu'une nouvelle ère a bel et bien commencé sous la conduite du Portugais Helio Sousa.

Bien que Sousa reconnaisse les écarts d'expérience et de moyens entre les deux sélections, il a affirmé que le Koweït n'entrait pas dans le tournoi pour la simple participation, insistant sur le fait que l'objectif est de disputer le titre et de poursuivre la construction d'une équipe capable d'affronter les plus fortes sélections et de décrocher des victoires.

Le Portugais Helio Sousa, sélectionneur du Koweït, a affirmé que son équipe vivait dans une atmosphère positive avant le match tant attendu face à l'Arabie saoudite, soulignant que les préparatifs du tournoi avaient débuté tôt et se déroulaient conformément au plan établi.

Sousa a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match : « L'ambiance générale est bonne, nous avons commencé la préparation le 7 septembre, nous avons disputé de nombreux matchs de préparation, le stage a été bon, et tout se passe bien ici à Djeddah. Nous nous préparons de la meilleure façon pour la rencontre d'ouverture. Nous sommes reconnaissants de l'excellent accueil et de la générosité que nous avons reçus ici, le terrain d'entraînement est superbe et toutes les installations sont excellentes. »

Un projet de longue haleine pour bâtir une nouvelle sélection

Le technicien portugais a expliqué que le travail avec la sélection koweïtienne ne se limitait pas à la compétition de la Gulf 27, mais s'inscrivait dans un projet plus vaste visant à préparer l'équipe aux échéances à venir, à commencer par la Coupe d'Asie.

Il a déclaré : « Nous bâtissons une équipe pour disputer la prochaine Coupe d'Asie, et tout ce que nous faisons va dans ce sens. Nous nous préparons toujours à remporter la prochaine rencontre, nous ignorons ce qui va se passer, mais nous travaillons sur les idées et la tactique que nous voulons mettre en place. »

Il a poursuivi : « Nous affronterons des adversaires forts, et ce qui viendra ensuite, nous voulons bien nous y préparer. Jouer contre n'importe quelle équipe et sur n'importe quel terrain, c'est l'état d'esprit que nous voulons et pour lequel nous nous préparons. »

Sousa a insisté sur le fait que la sélection koweïtienne avait franchi des étapes importantes dans son processus de développement, déclarant : « Nous avons beaucoup progressé, et nous voulons devenir plus forts. »

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Le classement FIFA ne m'intéresse pas

Le Portugais a évoqué les écarts dans le classement des sélections, affirmant que le rang mondial du Koweït ne représentait pas une priorité pour lui, et que l'accent était mis sur le développement de l'équipe et l'obtention de victoires.

Le sélectionneur du Koweït a déclaré : « Nous nous préparons à atteindre le haut niveau, et quand vous regardez la sélection koweïtienne la saison dernière et que vous observez la situation actuelle, vous pouvez voir la progression. Nous sommes encore en train de construire. »

Il a ajouté : « Le rang au classement FIFA ou la supériorité des sélections concurrentes sur nous ne m'intéresse pas, nous voulons gagner, progresser et être la meilleure version de nous-mêmes chaque jour, et c'est ce que nous faisons avec les joueurs. Il existe différentes manières de jouer, cela demande du temps, et c'est ce que nous faisons. »

Sousa a souligné que le football koweïtien avait traversé une période difficile ces dernières années, après que la sélection s'est éloignée un temps de la compétition, affirmant que le staff technique travaillait actuellement à construire une nouvelle identité et à ramener l'équipe au rang qu'il estime qu'elle mérite.

Il a déclaré : « Le Koweït a connu quelques problèmes, avec des années d'absence de la compétition, et maintenant nous travaillons sur une nouvelle identité et une nouvelle manière d'atteindre la place que nous méritons. Les joueurs font le meilleur travail, et nous voulons leur garantir la stabilité et la sérénité pour qu'ils grandissent et progressent afin d'afficher de meilleurs niveaux, et c'est ce sur quoi nous travaillons. »

À propos du match contre l'Arabie saoudite, le technicien portugais a déclaré : « Nous allons affronter l'Arabie saoudite, qui possède une histoire longue et solide dans ce tournoi, et chaque sélection a ses moments différents ; nous voulons être meilleurs lors de la rencontre de demain. »

Sousa reconnaît l'écart d'expérience

Le sélectionneur du Koweït a reconnu l'existence d'un écart d'expérience entre les joueurs de son équipe et certaines sélections concurrentes du groupe, indiquant que l'Arabie saoudite et l'Irak possédaient l'expérience d'une participation à la Coupe du monde, ce qui leur confère une expérience différente sur le plan international.

Il a déclaré : « Nous savons que notre expérience est différente de celle de l'Arabie saoudite et de l'Irak, qui ont joué en Coupe du monde, et cela leur confère une situation différente car leurs expériences sont différentes. Mais notre sélection grandit et progresse, nous voulons franchir des étapes plus rapidement, nous avons un très bon état d'esprit, et nous voulons que le tournoi démarre pour montrer à tous où nous en sommes arrivés. »

Concernant les points faibles qu'il a relevés chez la sélection saoudienne et qu'il espère exploiter durant le match, Sousa a refusé de dévoiler les détails tactiques sur lesquels il s'appuiera, mais il a affirmé que son équipe aborderait le match en quête d'un avantage sur son adversaire.

Il a déclaré : « L'équipe saoudienne est très forte, et nous voulons montrer comment nous pouvons tirer parti de certains atouts. Nous parlerons avec les joueurs, nous voulons obtenir cette supériorité et cet avantage, et nous pourrons en parler plus tard. »

Dans le même temps, Sousa a fait l'éloge de la sélection saoudienne et de son championnat national, déclarant : « De manière générale, nous ne pouvons pas nier la force de la sélection saoudienne, ils ont une expérience internationale, et ils disposent d'un championnat fort qui ressemble aux championnats mondiaux, et c'est une chose formidable. »

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Le Koweït ne veut pas seulement participer

Le sélectionneur portugais a affirmé que la sélection koweïtienne n'aborderait pas la Gulf 27 comme une simple étape de préparation, insistant sur le fait que son objectif est de rivaliser avec toutes les sélections présentes dans le tournoi.

Il a déclaré : « Nous ne voulons pas arriver au tournoi pour seulement participer, nous voulons rivaliser avec tout le monde. Depuis mon premier jour avec la sélection, nous travaillons à bâtir une équipe capable de vaincre n'importe quel adversaire. »

Il a expliqué que le match contre l'Arabie saoudite comportait des défis supplémentaires, dans la mesure où il se dispute sur le terrain de la sélection saoudienne et devant son public, déclarant : « Nous allons affronter une sélection qui joue chez elle, devant son public et lors d'une grande occasion, ils ont une grande dynamique, et nous devons y être préparés. »

Il a évoqué l'héritage historique du Koweït dans le tournoi du Golfe, déclarant : « Nous sommes ceux qui ont le plus remporté le titre de ce tournoi, nous avons de nombreux défis, et nous devons toujours progresser. »

Sousa a conclu ses propos en affirmant que les succès du passé constituaient une source de fierté, mais qu'ils ne signifiaient pas que la sélection avait atteint le niveau auquel elle aspire, déclarant : « Nous sommes en 2026, et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli par le passé, mais nous n'avons pas encore atteint le niveau que nous voulons, et le point positif est que nous allons dans la meilleure direction. »

Al-Hajri évoque la surprise du Mondial 2022

De son côté, Fahad Al-Hajri, joueur de la sélection koweïtienne, a affirmé que son équipe aspirait à disputer un tournoi remarquable, tout en adressant ses remerciements au Royaume d'Arabie saoudite pour son excellent accueil et son hospitalité.

Al-Hajri a déclaré lors de la conférence de presse : « J'adresse mes vifs remerciements au Royaume pour son excellente hospitalité et son estime ; dès notre premier jour à Djeddah, nous l'avons ressenti, et cela ne les étonne pas, et nous attendons un tournoi formidable à tous points de vue. »

Le joueur de la sélection koweïtienne a souligné que la sélection de son pays possédait un grand héritage dans la Coupe du Golfe, affirmant que l'objectif à chaque participation était de disputer le titre.

Il a déclaré : « Nous avons un grand héritage dans le tournoi du Golfe, et toujours, lorsque nous participons, notre objectif est de remporter le titre. Nous allons évoluer dans un groupe relevé, l'Arabie saoudite et l'Irak ont joué en Coupe du monde, la rencontre d'ouverture est difficile et importante, et nous sommes ici pour remporter le titre. »

Al-Hajri a évoqué la difficulté de la première rencontre, en citant la surprise réalisée par la sélection saoudienne face à l'Argentine lors de la Coupe du monde 2022.

Il a déclaré : « La première rencontre est toujours difficile, et ce qui s'est passé lors du Mondial 2022 lorsque l'Arabie saoudite a battu l'Argentine en est la preuve, et cela nous a réjouis. »

Il a conclu ses déclarations en affirmant son grand respect pour le football saoudien, déclarant : « Le championnat saoudien est fort, et nous leur portons un grand respect, et demain nous sommes capables d'affronter la sélection saoudienne et de décrocher la victoire. »

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