Giovanni van Bronckhorst a fermement pris la défense de Tjark Ernst vendredi, après les critiques adressées au gardien lors de la défaite de Feyenoord face à l’Inter en Ligue des champions (0-3). L’entraîneur estime que son équipe doit avant tout se pencher sur ses erreurs défensives et semble désormais en avoir assez des critiques visant Ernst.

Lors de la conférence de presse précédant le match contre le sc Heerenveen, Van Bronckhorst a souligné que plusieurs joueurs étaient responsables des buts encaissés. « Je pense qu’on pourrait citer beaucoup de joueurs sur les buts que nous avons concédés », a déclaré l’entraîneur, qui estime qu’Ernst doit lui aussi apprendre à gérer les critiques inhérentes au fait de jouer dans un grand club.

Van Bronckhorst a ensuite pointé du doigt Javi López, le latéral gauche qui, selon lui, a fait le mauvais choix sur l’un des buts encaissés. « Ce qui ne va pas mardi, c’est que Javi López marque son adversaire du mauvais côté. Pour moi, c’est le plus important », a expliqué l’entraîneur de Feyenoord, qui veut surtout empêcher les adversaires d’avoir la possibilité de tirer au but.

Sur le troisième but de l’Inter, où Piotr Zielinski a eu beaucoup d’espace pour avancer balle au pied vers la surface de réparation, Van Bronckhorst a également vu d’autres problèmes que la seule prestation de son gardien. « On peut dire que le gardien doit arrêter ce ballon, mais on peut aussi se demander : pourquoi ne suivons-nous pas le mouvement ? Pourquoi sommes-nous mal placés ? Pour moi, c’est encore plus important que de tout faire porter au gardien. »

Ernst a également essuyé des applaudissements sarcastiques venus des tribunes pendant le match contre l’Inter. « Le public est évidemment sarcastique à ce moment-là, mais il fait clairement savoir quand quelque chose ne va pas. »

L’entraîneur n’a pas jugé nécessaire de s’entretenir séparément avec Ernst après le match. « Non, certainement pas. Nous faisons les choses en équipe », a expliqué Van Bronckhorst, qui continue de soutenir pleinement son gardien malgré les critiques persistantes. « Ma priorité numéro un est de faire progresser les joueurs. »

Selon Van Bronckhorst, cette progression doit toutefois s’accompagner de résultats. « En Ligue des champions, notre total de points après quatre matches n’est pas suffisant, mais nous sommes en tête du championnat. Mon rôle est de permettre aux joueurs d’être performants et de les faire progresser. C’est là que je dois consacrer mon énergie. »