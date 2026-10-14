Feyenoord a remporté mercredi soir sa première victoire de la saison en Ligue des champions : 3-2 face à Como 1907. Seule ombre au tableau pour les Rotterdamois : la sortie sur blessure de Luciano Valente, resté aux vestiaires à la pause.

Après la rencontre, Giovanni van Bronckhorst est brièvement revenu sur la sortie de Valente au micro de Ziggo Sport. « Nous discutions de la seconde période avec le staff. C’est alors qu’il est apparu qu’il ressentait une raideur croissante. Il avait déjà eu une petite alerte (en première période, NDLR), mais il avait pu continuer à jouer », a expliqué l’entraîneur de Feyenoord, laissant entendre que la situation ne semble pas trop grave.

« Nous ne voulions prendre aucun risque avec lui. J’espère que ce n’est pas trop grave. Nous verrons demain. »

Van Bronckhorst s’est montré très satisfait de la prestation de son équipe. « Je pense que nous avons très bien joué, et de la manière dont nous voulons jouer. Nous avons cherché à presser pendant tout le match. Ce but du 3-1 nous a vraiment libérés. »

Le but du 3-1 était un but contre son camp de Robert Sánchez. Une frappe lointaine déviée d’Anis Hadj Moussa a fini dans le but après avoir touché le poteau puis le gardien de Como. Hadj Moussa, qui s’est particulièrement illustré, avait auparavant lui-même inscrit le but du 2-1.

« C’est un joueur important », a déclaré Van Bronckhorst au sujet de son ailier droit. « Je viens d’entendre sur Rai 1 qu’ils le comparent à Robben. »

« On sait qu’il part sur la gauche et repique dans l’axe, mais il le fait tellement vite, à une telle vitesse… que c’est très difficile à défendre. »