L’entraîneur du FC Utrecht, Correia, admet soudainement son intérêt pour l’un des grands joueurs de l’Eredivisie

Le FC Utrecht est bien intéressé par les services de Younes Taha, comme l’a reconnu Anthony Correia au micro d’ESPN. « J’aimerais beaucoup travailler avec lui. »

Le FC Utrecht n’est toutefois pas le seul club intéressé par l’ailier, qui peut aussi évoluer au milieu, de Twente. Le SC Braga, le RB Salzbourg, Frosinone et plusieurs clubs d’Arabie saoudite sont également intéressés.

Le joueur de 23 ans peut aussi tout simplement rester à Enschede. Le directeur technique Erik ten Hag lui a fait une offre qui permettrait de prolonger son contrat de trois ans.

Correia pense donc que le FC Utrecht a peu de chances de recruter Taha. « Avec lui, j’aimerais toujours travailler. Mais je pense aussi que ce n’est pas dans nos moyens. Nous n’avons pas évoqué sa venue. C’est un très bon joueur, mais il faudra d’abord faire de la place devant.

Taha a joué la saison dernière en prêt au FC Groningue. Sous les couleurs de la Fierté du Nord, il a inscrit six buts et délivré dix passes décisives en Eredivisie.

Dimanche, le FC Utrecht a vendu Miguel Rodriguez à Alavés pour cinq millions d’euros. Le club en récupère environ 2,5 millions d’euros, car il ne détenait que cinquante pour cent des droits de transfert.

Sur les ailes, le FC Utrecht dispose notamment de Yoann Cathline, Adrian Blake et Angel Alarcon. Au poste de numéro 10, le club d’Utrecht compte Victor Jensen et Dani de Wit dans son effectif.