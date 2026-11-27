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Antonio Hidalgo, entraîneur du Deportivo La Corogne, refuse que le match face à Barcelone ne soit qu'une simple étape sur la route des Blaugrana. Il veut en faire une soirée historique dont on parlera pendant de longues années.

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L'entraîneur du Deportivo La Corogne sait parfaitement que la mission semble quasi impossible face à une équipe qui traverse l'une de ses meilleures périodes. Mais il est convaincu que le football ne se joue pas sur le papier, et que le courage et l'organisation peuvent faire la différence face à n'importe quel adversaire, aussi fort soit-il.

À deux jours seulement de ce choc très attendu, Hidalgo s'est présenté devant les médias avec un double message : un grand respect pour Barcelone, et une détermination plus grande encore à rivaliser jusqu'à la dernière seconde.

Un grand respect, mais pas de capitulation

Antonio Hidalgo a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien espagnol Mundo Deportivo : « C'est sans aucun doute l'une des meilleures équipes du monde qui va venir chez nous. Ce que réalise Barcelone cette saison est exceptionnel à tous points de vue. »

Il a ajouté : « Je pense que Han Flick les a amenés à un niveau de compétitivité très élevé, et ils le prouvent chaque semaine. Ils ont remporté tous leurs matchs, à l'exception de celui contre le Real Madrid et de celui contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, et ils marquent en moyenne quatre buts par match. »

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Ces statistiques effrayantes n'ont pas poussé Hidalgo à reculer ni à tenir un discours de résignation. Elles l'ont au contraire rendu encore plus clair avec ses joueurs sur ce qui les attend sur le terrain.

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Il a insisté : « Nous savons que nous allons beaucoup souffrir sans le ballon. Nous devons donc être extrêmement solides défensivement, rivaliser au plus haut niveau dans chaque duel et être concentrés au maximum. »

Il a poursuivi : « Nous devons être prêts à souffrir, car il y a beaucoup de moments dans un match qui ne se déroulent pas comme prévu. L'équipe qui tient bon dans ces moments-là est celle qui peut renverser le score. »

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Hidalgo s'est longuement attardé sur un point qu'il considère comme la clé du match : la force de Barcelone sans le ballon et le pressing féroce qu'exercent ses joueurs dès qu'ils le perdent.

Il a expliqué : « Nous savons à quel point Barcelone est agressif sans le ballon. Ils nous compliquent beaucoup la tâche, notamment avec leurs récupérations rapides après la perte du ballon. Ils ont aussi un repli défensif impressionnant et une grande capacité à se réorganiser en très peu de temps. »

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Riazor, l'arme secrète du Deportivo

Malgré tout cela, l'entraîneur du Deportivo est persuadé que le public du Riazor sera une arme décisive dans cette bataille, et que l'ambiance du stade pourrait donner à ses joueurs un supplément d'énergie qu'aucune autre équipe ne possède.

Antonio Hidalgo a affirmé avec enthousiasme : « Avec le soutien de nos supporters, nous serons beaucoup plus forts, c'est une certitude. Nous abordons toujours les matchs avec la ferme conviction que nous pouvons rivaliser. Nous sommes deux équipes de l'élite, et tout est équilibré sur le terrain. »

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Il a souligné : « Nous abordons toujours les matchs avec beaucoup d'envie, pour donner le meilleur de nous-mêmes, nous battre et rivaliser au plus haut niveau. Ce sera un match très tendu, et nous devrons montrer le meilleur de nous-mêmes. »

En marge de ses propos sur la rencontre, Hidalgo a rassuré tout le monde sur l'état de son attaquant Aubameyang après l'accident de la route dont il a été victime jeudi dernier, assurant qu'il ne s'agissait que d'un incident passager, sans conséquence sur la préparation de l'équipe.

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Hidalgo a conclu en évoquant ses sentiments personnels envers Barcelone, le club où il a grandi : « Je suis de Barcelone, toute ma famille est là-bas. De 12 à 21 ans, j'étais au centre de formation de Barcelone. Et depuis, en tant qu'entraîneur, je cherche toujours à affronter les équipes de l'élite. »