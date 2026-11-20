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Alors que tout le monde se prépare à un choc de haut vol au cœur de la capitale espagnole, Claudio Giráldez, l'entraîneur du Celta Vigo, a tenu des propos mesurés mais empreints de confiance et de défi, à quelques heures de la rencontre face au Real Madrid au stade Santiago Bernabéu.

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L'entraîneur du Celta Vigo ne semble pas impressionné par la nouvelle version du club merengue, et il ne pense pas que le changement intervenu sur le banc ait bouleversé le rapport de force. À ses yeux, le Real Madrid actuel est le prolongement naturel de celui de la saison dernière, avec quasiment les mêmes noms, la même puissance et les mêmes points forts, qu'il connaît parfaitement.

« Je ne pense pas que le Real Madrid soit très différent de l'équipe de l'an dernier. Leur effectif n'a pas beaucoup changé, il y a quelques légères différences dans le style de l'entraîneur, qui peuvent être meilleures ou moins bonnes selon le point de vue de chacun », a déclaré Giráldez lors de la conférence de presse d'avant-match de la rencontre prévue demain, samedi.

Il a ajouté : « Certains aspects du plan de jeu que nous avons utilisé l'an dernier pourraient de nouveau fonctionner, d'autres non. Nous devons donc nous concentrer sur nos points forts et accepter le fait que nous allons souffrir pendant de longues périodes du match. »

Le Celta Vigo puise sa confiance dans un souvenir inoubliable : la saison dernière, il avait décroché une victoire historique au Bernabéu, un succès qui a changé le regard de l'équipe sur elle-même et lui a donné la conviction réelle qu'elle pouvait rivaliser avec les grands sur n'importe quel terrain.

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« Nous sommes désormais convaincus que le Celta Vigo est capable de rivaliser avec force face à n'importe quel adversaire, ce que je ne voyais pas toujours quand j'ai commencé à entraîner l'équipe première. Nos victoires de l'an dernier dans de grands stades comme le Wanda Metropolitano ou le Bernabéu nous donnent la confiance nécessaire pour aborder le match de cette manière. Cela ne veut pas dire que ce sera facile, bien au contraire », a expliqué Giráldez à ce sujet.

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L'entraîneur du Celta a insisté sur le fait que son équipe affrontera « l'une des meilleures équipes du monde », soulignant que le Real Madrid traverse « peut-être sa meilleure période cette saison », après s'être montré plus solide et mieux organisé ces derniers temps.

Il a poursuivi en guise d'avertissement : « Le Real Madrid progresse constamment, c'est une équipe solide et organisée, et nous devrons livrer un match parfait pour prendre des points au Bernabéu. »

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Concernant les absences, Giráldez a minimisé l'impact de celle de l'attaquant espagnol Borja Iglesias, assurant que le Celta a appris à jouer comme un groupe uni et ne dépend d'aucun joueur en particulier, quelle que soit sa valeur.

« La saison dernière, nous avons livré un superbe match à Lyon sans Borja, dans une rencontre très difficile à l'extérieur face à une équipe solide. Nous avons disputé plusieurs matchs contre le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid sans Borja, sans Iago et sans certains joueurs très importants. L'équipe est capable d'utiliser différentes ressources, car les matchs ne se jouent pas de manière individuelle », a-t-il déclaré.

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C'est dans cet état d'esprit que le Celta Vigo aborde la rencontre, non pas comme une équipe cherchant à limiter les dégâts, mais comme une formation convaincue que l'exploit est possible et que rééditer le scénario de l'an dernier n'est pas un rêve inaccessible, à condition de jouer avec courage et discipline jusqu'à la dernière seconde.