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kompany(C)Getty Images
Christian Guinin
Traduit par

L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, aurait subi une autre blessure lors de son effondrement

Bundesliga
V. Kompany
Bayern Munich

Vincent Kompany aurait subi une nouvelle blessure à la suite de son effondrement au centre d’entraînement du Bayern Munich.

Comme l’ont d’abord rapporté la tz, puis le journal Bild, l’entraîneur du club le plus titré d’Allemagne s’est également déboîté l’épaule lors de sa chute.

Kompany s’était effondré vendredi dernier, pour des raisons encore inconnues, sur le terrain d’entraînement du Bayern Munich, situé à la Säbener Straße, alors qu’il assistait à l’entraînement de l’équipe réserve. Son épaule aurait également été touchée lors de sa chute.

L’homme de 40 ans a aussitôt été transporté à l’hôpital, où il reçoit toujours des soins et passe des examens. Aucun diagnostic précis n’a encore été établi, mais le Bayern a déjà donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

« J’ai rendu visite à Vince hier à l’hôpital. Il a le moral. Il semble aller mieux de jour en jour. C’est très positif », a déclaré l’entraîneur adjoint Aaron Danks, qui remplace Kompany, lors de la conférence de presse précédant le match de coupe contre le 1. FC Magdebourg.

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Pourquoi Vincent Kompany s’est-il effondré ?

L’article indique également que Kompany s’était plaint de violents maux de tête le jour de son effondrement. Il a donc subi des examens neurologiques approfondis ces derniers jours.

Selon les informations de Bild, les médecins concentreraient actuellement leurs examens sur un problème à la tête afin d’établir un diagnostic. Un AVC et une crise cardiaque ont rapidement pu être écartés.

Dans les jours précédant son effondrement, Kompany souffrait aussi d’une infection virale. Il avait notamment manqué le dernier entraînement et la conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre Arsenal (2-2).

La durée de son absence reste incertaine. Selon Bild, un retour pour les matches contre Dortmund (31 octobre), sur le terrain de l’Atlético de Madrid (3 novembre) et contre Mayence (7 novembre) est exclu. Kompany pourrait éventuellement faire son retour après la trêve internationale de novembre.

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