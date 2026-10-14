L’entraîneur du Bayern, Kompany, est furieux contre l’un de ses joueurs et exprime ouvertement sa frustration

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Vincent Kompany est furieux contre Michael Olise. Le Français a été expulsé mardi soir lors du match de Ligue des champions face au Viking FK (3-3), au grand mécontentement de son entraîneur, comme l’a montré la conférence de presse d’après-match.

Le Bayern Munich s’est rapidement retrouvé mené 2-0 à la surprise générale. En seconde période, les Allemands ont toutefois complètement renversé la situation pour prendre l’avantage 3-2.

C’est alors qu’Olise a commis une erreur. L’attaquant français a perdu le ballon, puis commis une faute qui lui a valu un carton jaune.

L’ailier droit du Bayern Munich a ensuite ramassé le ballon et l’a lancé à bout portant au visage du capitaine du Viking. Il a immédiatement reçu un deuxième carton jaune et a donc dû quitter le terrain.

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En fin de match, le Rekordmeister a finalement été puni. Herman Haugen a pris le dessus sur Alphonso Davies dans les airs et a égalisé de la tête à bout portant (3-3).

Après la rencontre, Kompany n’a pas caché son mécontentement face à l’expulsion d’Olise. « C’est vraiment incroyablement stupide de sa part. Mais il le sait lui-même », a lancé l’ancien défenseur de Manchester City, entre autres.

« Nous ne pouvons pas accepter que l’un de nos joueurs soit expulsé de cette manière. C’est un geste totalement inutile de sa part », a conclu l’entraîneur belge, agacé.

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En raison de son carton rouge, Olise ne pourra pas disputer le prochain match du Bayern Munich en Ligue des champions. Une absence d’autant plus regrettable que le club recevra alors Arsenal, champion d’Angleterre.