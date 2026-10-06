Le Croate Zlatko Dalić, sélectionneur de l'équipe des Émirats arabes unis, a reconnu que la sélection saoudienne méritait le sacre lors de la 27e édition de la Coupe du Golfe arabique, « Khaleeji 27 ».

La sélection saoudienne s'est imposée face à son homologue émirienne sur le score de 2-0, lors du match qui les a opposées mardi, au stade Al-Inma de Djeddah, en finale de la 27e édition du tournoi du Golfe.

Dalić a déclaré en conférence de presse après la rencontre, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Je félicite la sélection saoudienne, elle a mérité de remporter le titre. Nous avons affronté une sélection très forte qui n'a pas commis d'erreurs, et elle a mérité de gagner la finale. »

Il a ajouté : « Jouer devant le public saoudien a représenté une grande pression pour nous. Nous avons commis en début de match des erreurs qui ne doivent pas se produire dans ce genre de confrontations. Les erreurs individuelles ont été la principale raison de notre défaite aujourd'hui. »

Il a poursuivi : « Nous avons encaissé deux buts précoces, et nous avons eu une occasion de marquer sur un penalty. Après les 20 premières minutes, nous ne sommes pas revenus dans le match comme il le fallait, et nous aurions dû offrir une meilleure prestation et presser davantage. »

Il a conclu : « Nous avons disputé un bon tournoi, et je suis globalement satisfait de ce que nous avons produit, au-delà du match d'aujourd'hui. Nous tirerons des leçons de ce tournoi, nous bâtirons sur les points positifs et corrigerons les points négatifs, et nous travaillerons à développer le football émirien et à nous préparer pour les échéances à venir. »

Il convient de rappeler qu'il s'agit du premier titre de la sélection saoudienne depuis 23 ans, lorsqu'elle avait été sacrée championne de la Coupe du Golfe arabique 2003, tandis que la sélection des Émirats arabes unis a échoué à reconquérir ce titre qui lui échappe depuis 2013.