L'entraîneur des Éléphants lance un défi : « Nous allons tenter de faire tomber le mur allemand. »

La sélection ivoirienne a entamé son parcours en Coupe du monde par une précieuse victoire face à l’Équateur, grâce à une réalisation décisive d’Amad Diallo.

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes, les Éléphants défieront l’Allemagne, qui a écrasé Curaçao 7-1.

L’entraîneur ivoirien Emers Fai, cité par Reuters, a affirmé que son équipe abordait la Coupe du monde avec de grandes ambitions.

Il a ajouté : « Nous ne voulons pas être de simples visiteurs dont le séjour se termine rapidement et qui rentrent chez eux. »

« Après notre victoire en match amical contre la France, nous avons réussi à surmonter l’obstacle de l’Équateur, un adversaire très coriace. Nous avons imposé notre style et avons scellé le sort de la rencontre », a-t-il ajouté.

Concernant le prochain rendez-vous face à l’Allemagne, il prévient : « Ce sera un match compliqué, car nous affrontons l’Allemagne, une équipe riche en histoire et en expérience, qui compte dans ses rangs les plus grandes stars européennes et dispose d’une puissance offensive redoutable. »

Il conclut : « Malgré tout, nous aborderons cette rencontre avec l’intention de gagner et de faire tomber le mur allemand pour valider notre qualification dès maintenant. »