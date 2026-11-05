L’entraîneur des Corinthians, Clarence Seedorf, appelle à la patience avec son compatriote néerlandais Memphis Depay, de retour de blessure lors du match nul (0-0) face à São Paulo

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L’entraîneur des Corinthians, Clarence Seedorf, a appelé les supporters à faire preuve de patience envers son compatriote Memphis Depay, de retour de blessure lors du match nul 0-0 de mercredi face à Sao Paulo. Entré en jeu en seconde période à Vila Belmiro, l’attaquant néerlandais a disputé son premier match depuis sa blessure aux ischio-jambiers en octobre.

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L’attaquant néerlandais entre en jeu

Seedorf a fait appel à son compatriote à la 67e minute de son troisième match à la tête de l’équipe, faisant entrer Depay à la place de Kaio Cesar lors de la 34e journée du Campeonato Brasileiro. Absent depuis la défaite 4-1 contre Palmeiras le 11 octobre en raison d’une blessure aux ischio-jambiers droits contractée à l’entraînement, l’attaquant a aidé son équipe à arracher un point après la sortie sur blessure du meneur de jeu Rodrigo Garro avant la mi-temps.

Malgré un but de Matheus Bidu sur un ballon repoussé à la 62e minute, refusé pour un hors-jeu de Yuri Alberto, et un sauvetage d’Angeli sur sa ligne face à une tentative de Pedro Lima, Corinthians a tenu bon à dix après que l’arbitre Raphael Claus, à l’aide de la VAR, a remplacé le carton jaune infligé à Alberto à la 81e minute pour un tacle sur Ferreira par un carton rouge direct.

Une préparation perturbée nuit à sa condition physique

Expliquant pourquoi il avait fait entrer l’attaquant lors de sa conférence de presse d’après-match, Seedorf a déclaré : « Memphis a besoin de temps et nous allons tout faire, rapidement, pour qu’il retrouve sa meilleure condition. C’est normal, il n’a pas eu une préparation normale avant la saison, son année a été mouvementée sur le plan de la préparation physique, mais il travaille bien. Le match appelait un changement, nous voulions essayer quelque chose en attaque en seconde période. Bien sûr, il a besoin de rythme et de l’intensité que vous avez mentionnée, mais il va maintenant s’entraîner tous les jours et il va certainement progresser. »

Une gestion prudente nécessaire jusqu’en décembre

Tout en saluant le sérieux de l’attaquant à l’entraînement, l’entraîneur a souligné l’importance d’éviter tout nouveau problème physique avant la fin de la saison nationale, le 2 décembre.

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Évoquant la charge de travail de l’attaquant, Seedorf a ajouté : « Il ne s’entraîne pas à faible intensité. C’est un joueur explosif, compte tenu de ses caractéristiques, mais il n’est revenu que depuis quelques jours après une blessure musculaire. Maintenant, nous allons commencer à travailler plus dur.

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« C’est un joueur important pour nous et nous devons être patients pour qu’il ne se blesse plus. Nous allons faire avec lui ce que nous faisons avec tous les autres : établir un programme quotidien pour qu’il retrouve la condition dont il a besoin, mais il lui faut un peu de temps. »

La lutte pour le maintien reprend après la trêve

Le match nul de mercredi a laissé Corinthians dans la zone de relégation, à la 17e place avec 37 points, à une longueur d’Internacional, 16e. Sao Paulo, qui reste sur trois matches sans victoire, occupe la 10e place avec 44 points.

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L’équipe de Seedorf va maintenant profiter de la trêve internationale de la FIFA pour améliorer la condition physique de Depay avant de recevoir Botafogo à la Neo Quimica Arena le 18 novembre, puis d’affronter Atletico Mineiro et Gremio. De son côté, Sao Paulo reprendra sa saison à domicile contre Fluminense le 19 novembre.