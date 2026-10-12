Moetamed Gamal, l'entraîneur de l'équipe première de football du Zamalek, s'apprête à subir une intervention chirurgicale en urgence dans les prochaines heures, en raison des douleurs au dos dont il souffre depuis un certain temps, et au lendemain de la défaite de son équipe face à Al Ahly lors du choc du championnat d'Égypte.

Le fils de l'entraîneur a révélé que son père allait être opéré, appelant ses abonnés à prier pour sa guérison.

Il a écrit sur son compte officiel Facebook : « Je vous demande de prier pour mon père, car il subit une intervention chirurgicale en urgence afin de mettre fin aux douleurs au dos dont il souffre depuis un certain temps. Je demande à Dieu de lui accorder une guérison rapide, la pleine santé et le bien-être. Ne l'oubliez pas dans vos prières. »

Dans le même contexte, l'épouse de Moetamed Gamal a publié un message émouvant sur son compte officiel, dans lequel elle a exprimé son inquiétude quant à son état de santé : « Que notre Seigneur nous rassure sur toi. Que le monde entier soit sacrifié pour toi, mon amour. »

Ces développements surviennent après la défaite du Zamalek face à son rival traditionnel Al Ahly sur le score de deux buts à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés dimanche soir 11 octobre au stade international du Caire, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Égypte. Le club blanc a ainsi concédé sa première défaite de la saison dans la compétition.

L'attention du Zamalek se tourne désormais vers la prochaine échéance continentale, puisque le club s'apprête à affronter l'APR FC vendredi, dans le cadre du match aller des 32es de finale de la Ligue des champions d'Afrique, dans l'attente de connaître la situation de Moetamed Gamal après son opération.