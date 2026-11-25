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Trabzonspor ne s'est pas rendu en Bulgarie pour défendre ou se contenter d'un point. C'est avec cet état d'esprit confiant que l'entraîneur Thomas Reis s'est exprimé avant le match décisif face au CSKA Sofia, assurant que son équipe est prête à livrer une nouvelle bataille européenne et que la pression sera sur l'adversaire, et non sur elle.

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Trabzonspor, engagé en Ligue Europa Conférence, affronte le CSKA Sofia à l'extérieur demain jeudi, dans un match qui pourrait en dire long sur la suite du parcours de l'équipe dans la compétition.

Le club a tenu une conférence de presse au stade Balgarska Armia avant ce match décisif, au cours de laquelle Reis s'est exprimé avec une grande franchise sur l'atmosphère de la rencontre, sur sa relation avec l'entraîneur adverse et sur le grand objectif de l'équipe cette saison.

Thomas Reis a déclaré, lors de la conférence de presse d'avant-match : « Demain, nous jouerons sans nos supporters. J'ajouterais que ce ne sera pas le premier match dans ce stade, mais le deuxième. Il y a une atmosphère formidable, un stade magnifique, je pense que ce sera un bon match. Nous nous connaissons, ils ont un bon entraîneur, c'est pourquoi je dis que ce sera un bon match. »

Reis a exprimé sa grande joie de revenir en Bulgarie, où il a déjà vécu une expérience, assurant avoir reçu un accueil chaleureux dès son arrivée.

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« Merci pour cet accueil chaleureux, je suis heureux d'être de retour ici. Je pense que les matchs de championnat en Bulgarie et en Turquie sont différents des matchs européens. Quand on atteint les phases à élimination directe, on peut jouer avec davantage de tactique, il y a une nette différence. Je n'ai jamais vu une telle ambiance dans nos stades auparavant, je pense que nous jouerons dans une atmosphère formidable demain », a-t-il assuré.

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Reis a évoqué sa relation particulière avec l'entraîneur du CSKA Sofia, Markus Gisdol, soulignant que leur confrontation serait spéciale, car ils se connaissent bien.

« Markus et moi nous connaissons bien. Il a eu l'occasion de travailler avec moi à Samsunspor avant mon arrivée. Je connais bien son style et sa personnalité. Nous cherchons tous les deux à bâtir des équipes solides. Le match ne sera pas facile, mais j'ai hâte de l'affronter », a-t-il expliqué.

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Mais le point le plus important du discours de Reis est venu lorsqu'il a évoqué le besoin de points de l'adversaire, estimant que cette pression serait un avantage pour Trabzonspor.

« L'adversaire a besoin de points, ils en ont un peu plus besoin que nous. Cela nous donnera l'avantage. Quand j'ai quitté Ludogorets, l'équipe était très proche de jouer le titre. Ils vont se disputer la première place avec le CSKA Sofia », a-t-il fait remarquer.

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Reis est revenu sur le dernier match de son équipe face à Fribourg, assurant qu'elle méritait un meilleur résultat.

« Nous avons joué contre Fribourg en cinquième division et nous avons perdu. Nous n'avons pas bien joué en première période, mais nous avons été bien meilleurs en seconde. C'était un match que nous méritions de gagner », a-t-il indiqué.

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L'entraîneur a conclu en dévoilant le grand objectif de Trabzonspor cette saison, à savoir se qualifier parmi les huit premiers de la Ligue Europa Conférence : « Nous regardons aussi le nombre de points nécessaires pour terminer la saison parmi les huit premiers. Par rapport à l'an dernier, nous devons gagner deux matchs. Se qualifier parmi les huit premiers, c'est notre objectif. »