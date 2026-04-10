L’entraîneur de Shakhtar, Arda Turan, attribue la victoire contre AZ à un grand entraîneur néerlandais

Après la victoire du Shakhtar Donetsk face à l’AZ (3-0), Arda Turan a tenu à rendre hommage à Guus Hiddink. En conférence de presse, l’entraîneur turc a expliqué avoir le plus appris de l’expérimenté technicien néerlandais.

Jeudi soir, les Ukrainiens se sont imposés 3-0 face à l’AZ en quart de finale de la Ligue Europa Conférence. Le match retour se déroulera jeudi prochain à Alkmaar, mais la tâche s’annonce ardue pour l’équipe de Leeroy Echteld, qui espère encore se qualifier pour les demi-finales.

Turan entame son deuxième mandat d’entraîneur principal. Il avait précédemment dirigé Eyüpspor pendant trois saisons dans son pays natal. Depuis le début de la saison, l’ancien milieu de l’Atlético de Madrid est à la tête du Shakhtar.

Le technicien turc de 39 ans, cerveau de la large victoire contre l’AZ, a été interrogé en conférence de presse sur l’entraîneur dont il a le plus appris. « J’ai beaucoup appris de différents entraîneurs, mais surtout de Hiddink », a-t-il répondu.

Les deux hommes ont collaboré lorsque Hiddink dirigeait la sélection turque. « Son attitude à la mi-temps du match contre la Belgique avec notre équipe nationale turque a été une leçon très importante pour moi. Il était toujours si calme. »

Il a également salué l’influence de Diego Simeone : « Je n’ai pas d’Iniesta, de Xavi, de Kroos ou de Modric dans mon effectif. Je dois convaincre mes joueurs de l’importance de la défense, et ils doivent adhérer à ce travail défensif. »

Malgré ce large succès, Turan estime que la rencontre a été âpre : « Franchement, ce fut un match difficile. Je ne pense pas que le score reflète bien les quatre-vingt-dix minutes. En première période, nous n’avons pas réussi à imposer notre jeu face à un 5-4-1. L’AZ avait davantage la possession et sa défense à trois adaptait constamment sa tactique, ce qui nous a causé des problèmes. En deuxième mi-temps, nous avons été plus agressifs », a déclaré l’entraîneur.