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Oliver Glasner resserre la vis à Nottingham Forest. Il n’hésite pas à adresser des critiques directes à ses joueurs.

Quelques jours après la défaite 0-2 de Forest contre Bournemouth en Premier League, l’ancien entraîneur de Bundesliga (VfL Wolfsburg, Eintracht Francfort) a parlé sans détour. Il a notamment pointé les lacunes linguistiques de certains membres de l’effectif, dont il a pris les rênes l’été dernier.

L’Autrichien a déclaré : « La stabilité dans un club passe par l’existence de standards. Tous ceux qui nous rejoignent s’engagent à les respecter. Franchement, je pense que ces standards n’étaient pas assez élevés. »

Une allusion claire, entre autres, à la saison précédente mouvementée, au cours de laquelle Nottingham a usé pas moins de quatre entraîneurs principaux : Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche et Vitor Pereira.

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Parmi les exigences de Glasner figure notamment l’apprentissage de l’anglais : « Nous avons des joueurs qui sont ici depuis quatre ans et ne parlent pas anglais. Quand on va en Italie, tous les joueurs donnent déjà leurs interviews en italien au bout de trois mois. Pour moi, c’est simple : si je veux entraîner en Angleterre, je dois parler anglais. Si je veux entraîner en Italie, je dois parler italien. »

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À défaut, sa conclusion est la suivante : « Oliver Glasner, si tu veux parler dans ton dialecte, reste chez toi en Autriche. Là-bas, tout le monde te comprend, mais nulle part ailleurs. »

Glasner a quitté Crystal Palace à sa demande après la saison dernière. Il y avait accompli un travail fructueux pendant deux ans . Après avoir été pressenti dans plusieurs clubs prestigieux, il a finalement rejoint Forest, une décision plutôt surprenante. Ce choix aurait été facilité par un salaire annuel annoncé de 15,5 millions d’euros après conversion. Glasner compte ainsi parmi les entraîneurs les mieux payés d’Europe.

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Son objectif avec ce club historique est clair : « Nous voulons bâtir une équipe de Nottingham Forest stable, capable de jouer régulièrement dans la première moitié du classement de Premier League. »

Getty Images

Le club en est toutefois encore loin , ce qui explique notamment les critiques de Glasner. Irrégulier cette saison, Nottingham n’occupe que la 17e place du championnat anglais après onze journées, avec seulement neuf points.

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Quand expire le contrat d’Oliver Glasner à Nottingham Forest ?

Forest n’a remporté que deux matches, dont un face au vice-champion Manchester City. Mais la défaite contre les Cherries a succédé à ce succès surprise et à l’espoir d’un redressement qu’il avait suscité.

Malgré ce maigre bilan, Glasner (sous contrat jusqu’en 2929) conserverait la confiance du puissant propriétaire du club, Evangelos Marinakis, après une rencontre à Londres lundi. Celle-ci s’est « fantastiquement » passée, selon l’entraîneur. Les transferts de janvier ont notamment été abordés : « Il m’a demandé : ‹ De quoi as-tu besoin, qu’aimerais-tu améliorer ici, dans l’effectif, le staff et l’environnement du club ? › »