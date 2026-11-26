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Oliver Glasner serre la vis à Nottingham Forest. Il n’hésite pas à adresser des critiques directes à ses joueurs.

Quelques jours après la défaite 2-0 de Forest contre Bournemouth en Premier League, l’ancien entraîneur de Bundesliga, passé par le VfL Wolfsburg et l’Eintracht Francfort, a parlé sans détour. Parmi ses principaux griefs figurent les connaissances linguistiques parfois insuffisantes au sein de l’équipe, dont il a pris les rênes l’été dernier.

L’Autrichien a déclaré : « La stabilité d’un club suppose des exigences. Quiconque nous rejoint s’engage à les respecter. Franchement, je pense que ces exigences n’étaient pas assez élevées. »

Une allusion claire, notamment, à la saison précédente mouvementée, au cours de laquelle Nottingham a usé pas moins de quatre entraîneurs principaux : Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche et Vitor Pereira.

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Parmi les exigences de Glasner figure notamment l’apprentissage de l’anglais : « Nous avons des joueurs qui sont ici depuis quatre ans et ne parlent pas anglais. Quand on va en Italie, tous les joueurs donnent déjà leurs interviews en italien au bout de trois mois. Pour moi, c’est simple : si je veux entraîner en Angleterre, je dois parler anglais. Si je veux entraîner en Italie, je dois parler italien. »

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L’autre option, selon lui, serait la suivante : « Oliver Glasner, si tu veux parler dans ton dialecte, reste chez toi en Autriche : là-bas, tout le monde te comprend, mais nulle part ailleurs. »

Glasner a quitté Crystal Palace à sa demande après la saison dernière. Il y avait accompli un travail fructueux pendant deux ans . Après avoir été annoncé dans plusieurs clubs de renom, il a finalement rejoint Forest, une décision plutôt surprenante. Selon certaines informations, ce choix aurait été facilité par un salaire annuel équivalant à 15,5 millions d’euros. Glasner figure ainsi parmi les entraîneurs les mieux payés d’Europe.

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Son objectif avec ce club historique est clair : « Nous voulons bâtir une équipe de Nottingham Forest stable, capable de jouer régulièrement dans la première moitié du classement de Premier League. »

Getty Images

Le club est toutefois actuellement loin de cet objectif , ce qui a notamment suscité les critiques de Glasner. Inconstant cette saison, Nottingham ne compte que neuf petits points après onze journées et occupe la 17e place du championnat anglais.

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Quand le contrat d’Oliver Glasner à Nottingham Forest prend-il fin ?

Forest n’a remporté que deux matches, dont un face à Manchester City, vice-champion. Mais la défaite contre les Cherries a suivi ce succès surprenant et l’espoir d’un renversement de tendance qu’il avait fait naître.

Malgré ce maigre bilan, Glasner, sous contrat jusqu’en 2929, serait toujours solidement en poste auprès du puissant propriétaire du club, Evangelos Marinakis, après une rencontre à Londres lundi. Celle-ci s’est « fantastiquement » déroulée, selon l’entraîneur. Les transferts de janvier ont notamment été abordés : « Il m’a demandé : “De quoi as-tu besoin, qu’aimerais-tu améliorer ici, dans l’effectif, le staff et l’environnement ?” »