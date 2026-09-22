L’entraîneur de Newcastle, Jaissle, s’enflamme complètement au sujet de Sean Steur : « Ce n’est pas normal ! »

L’entraîneur de Newcastle United, Matthias Jaissle, s’est montré très élogieux à l’égard de Sean Steur. Lors d’un point presse, il a salué la dernière prestation du Néerlandais, tout juste âgé de dix-huit ans.

Newcastle s’est imposé 2-1 le week-end dernier face au promu Hull City. Les buts ont été inscrits par Joe Willock et Lewis Hall, mais selon Jaissle, Steur a été l’homme du match.

La semaine dernière, Steur avait encore été vivement critiqué après la défaite 4-1 contre Leeds United. Le milieu de terrain de dix-huit ans a perdu un ballon de manière anodine, ce qui a immédiatement entraîné un but encaissé. Jaissle a salué la manière dont Steur s’est repris après cette semaine mouvementée. « Nous lui avons apporté beaucoup de soutien au cours de la semaine écoulée. Nous sommes très forts émotionnellement », a déclaré l’Allemand, cité par The Newcastle Chronicle.

« Répondre ainsi dès le match suivant, c’est vraiment très spécial. Il a été fantastique. C’est ce qu’on attendrait d’un joueur expérimenté, mais il est encore si jeune. Ce n’est vraiment pas normal », a-t-il poursuivi.

L’ancien joueur de l’Ajax, vendu à Newcastle l’été dernier pour 27 millions d’euros, a été victime de crampes après soixante-dix minutes. Selon Jaissle, c’est encore un point à améliorer.

« C’est un jeune joueur. Il jouera certainement encore le prochain match, mais nous devons aussi être prudents. Il doit encore s’adapter au championnat. C’est la prochaine étape », a conclu Jaissle.