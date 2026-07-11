L'entraîneur de Nantes s'étonne du comportement de Mostafa Mohamed : « Je n'ai jamais rien vu de tel ! »

L’attaquant égyptien Mostafa Mohamed reste toujours absent des terrains du FC Nantes, un imbrouillement qui perturbe la préparation du club en vue de la nouvelle saison de Ligue 2. Il a notamment manqué le premier match amical face à Flory, remporté 5-0.

Selon le journal « Ouest-France », ce forfait, qui se prolonge depuis la reprise des entraînements le 24 juin, pourrait s’expliquer par des désaccords concernant une baisse de salaire consécutive à la relégation du club en Ligue 2.

L’entraîneur Michel Der Zakarian a exprimé sa perplexité après la rencontre : « Mostapha… Je n’ai jamais vu ça ! Ces derniers temps, on assiste à beaucoup d’absurdités dans le football. C’est son choix. On verra ce qu’il se passera à son retour. »

Arrivé en provenance de Galatasaray, l’attaquant égyptien est l’un des piliers offensifs des Canaris, ce qui transforme son absence prolongée en source d’inquiétude pour le staff technique à l’approche du coup d’envoi de la nouvelle saison et des défis qui attendent le club pour retrouver l’élite.