L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Habib Bay, a évoqué plusieurs problèmes auxquels son équipe est confrontée avant d'affronter Monaco ce dimanche soir, lors de la 28e journée du championnat de France.

Avant le match, Bay a reconnu que le niveau de l'équipe n'était « pas encore satisfaisant », mais il a souligné que son ambition de décrocher une place en Ligue des champions restait intacte.

Marseille se rendra dans la principauté avec plusieurs joueurs clés en moins, Bay ayant confirmé l'absence de Geoffrey Kondogbia en raison d'une blessure à la cuisse, tandis que Mason Greenwood est toujours en phase de rééducation.

Malgré cela, l'entraîneur a apporté quelques nouvelles positives concernant l'international marocain Nayef Akrad, confirmant qu'il avait repris l'entraînement vendredi dernier et qu'il réintégrerait progressivement le groupe, tandis que Paye a indiqué que Leonardo Balerdi était sur le point de faire son retour complet à l'entraînement collectif, ce qui renforce progressivement les options défensives.

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Des médias français, dont RMC Sport, ont rapporté précédemment que le joueur marocain souffrait depuis un certain temps d'une hernie sportive, un problème physique courant chez les footballeurs en raison de la pression physique et des mouvements répétitifs lors des matchs et des entraînements.

Akard a donc subi une opération d'urgence en mars dernier et suit jusqu'à présent un programme de rééducation qui se déroule bien.

Marseille et Monaco tenteront ce soir de renforcer leurs chances de qualification pour la Ligue des champions, alors que les deux équipes sont au coude à coude au classement : les coéquipiers d'Akrad occupent la quatrième place avec 49 points, soit trois points d'avance sur l'équipe monégasque, septième.