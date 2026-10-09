L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, s’est exprimé sur la situation de Manchester City. Les Citizens attendent la sanction requise par la FA pour avoir enfreint 114 règles financières. Carrick affirme avoir été « personnellement touché » par les agissements de City.

Entre 2009 et 2018, City a enfreint pas moins de 114 règles, a récemment conclu la FA. Le club a dissimulé sur cette période environ un milliard d’euros de revenus via de faux contrats avec des partenaires commerciaux. Au cours de ces neuf années, City a remporté trois fois la Premier League, trois fois la FA Cup et une fois la Carabao Cup.

Sur cette même période, Carrick a terminé deux fois deuxième de Premier League avec United. En 2012, City a remporté le titre grâce au but légendaire de Sergio Agüero dans le temps additionnel contre QPR et en 2018 également, alors assistant d’Ole Gunnar Solskjaer, United a terminé deuxième derrière le champion City.

« Dans le football, tout tourne autour de la volonté de gagner, de l’émotion et du sentiment que l’on ressent quand on gagne. Une grande partie de cela se joue sur l’instant », a déclaré Carrick en conférence de presse avant le duel contre Tottenham Hotspur, cité notamment par la BBC.

« On ne peut pas revenir en arrière. C’est ce moment vers lequel on tend. C’est fondamentalement pour cela que nous faisons tout cela. C’est ce sentiment que nous recherchons tous. La beauté de la quête des trophées, c’est le parcours pour y parvenir, puis la finale. »

« On gagne ou on perd. Une fois que c’est arrivé, il n’y a pas de retour en arrière. Je ne veux pas paraître insensible à ce sujet, mais dans n’importe quel sport, recevoir une médaille plus tard ne procure pas la même sensation que gagner sur le moment. »

Selon les directives de la Premier League, l’enquête devrait être bouclée autour de Noël. Dans ce cas, la sanction requise sera connue au début de l’année 2027. Mais compte tenu de l’ampleur du scandale, il n’est pas certain que l’enquête soit effectivement terminée d’ici à la fin de l’année.

« Cela a soulevé beaucoup de questions, poursuit Carrick. Certains ont obtenu des réponses, d’autres non. J’ai moi-même assurément des questions à ce sujet. Cela m’a personnellement affecté de différentes manières pendant une certaine période. »

Carrick ne veut pas se prononcer sur la question de savoir si les titres remportés entre 2009 et 2018 doivent être retirés à City. « Ce que je veux dire, en revanche, c’est qu’il est essentiel, dans l’intérêt de tous, que cela soit réglé le plus vite possible. »

« C’est sans précédent, une situation unique à ce niveau, avec un impact énorme à bien des égards. Nous devons tous savoir ce qui va se passer », conclut Carrick.

United a mal commencé la saison avec cinq points en cinq matches, mais fait tout de même mieux que son adversaire, lanterne rouge et ancien club de Carrick, les Spurs, qui n’ont pas marqué le moindre but lors de leurs quatre premiers matches et ne comptent que deux points après cinq rencontres.



