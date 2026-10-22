L’entraîneur de Manchester City, Eno Maresca, assure que son attaquant vedette Erling Haaland est « à 100 % » pour affronter Aston Villa

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L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a annoncé une excellente nouvelle pour son équipe en confirmant qu’Erling Haaland est pleinement rétabli pour le prochain match de Premier League contre Aston Villa. L’attaquant norvégien n’a pas joué en milieu de semaine par précaution, mais il est désormais prêt à mener l’attaque des champions, qui cherchent à préserver leur bilan parfait sur la scène nationale.

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Haaland prêt à retrouver la Premier League

Le prolifique attaquant est resté sur le banc lors du match européen disputé par son club en milieu de semaine, suscitant quelques inquiétudes quant à sa disponibilité pour le week-end. Mais l’entraîneur italien s’est empressé de dissiper les craintes concernant l’état de son attaquant vedette, alors que City se prépare à jouer samedi à l’heure du déjeuner. L’international norvégien se remettait d’un coup reçu lors du récent match contre Ipswich, mais il a suffisamment récupéré pour faire partie du groupe qui effectuera le déplacement. La confirmation de Maresca garantit que le buteur le plus redoutable du championnat sera disponible pour mener l’attaque face à l’équipe d’Unai Emery.

Maresca s’est montré catégorique sur la situation de l’attaquant, tout en reconnaissant que l’état d’autres joueurs devait encore être évalué. « Nous avons une séance cet après-midi. Ils pourraient tous être disponibles, ou pas. Il y a encore des doutes. Hier, ils allaient tous mieux et nous verrons cet après-midi. Erling est le seul dont la disponibilité est certaine à 100 %, et pour les trois autres, nous devons attendre la séance d’aujourd’hui », a-t-il déclaré, cité par le Manchester Evening News.

Trois incertitudes liées aux blessures pour City





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Si les nouvelles concernant Haaland sont très positives, l’entraîneur de City reste dans l’incertitude quant à la disponibilité de trois autres joueurs de l’équipe première. Nico O'Reilly, Matheus Nunes et Mateo Kovacic ont tous manqué le match de milieu de semaine en raison de problèmes apparus après la rencontre contre Ipswich. Leur absence du groupe réduirait les options de Maresca au milieu de terrain, d’autant qu’un calendrier chargé attend les champions en titre.

Le staff médical travaille sans relâche pour que les trois joueurs puissent participer au match du week-end, mais leur présence reste incertaine jusqu’à la fin des derniers exercices à l’entraînement. Maresca a souligné qu’il ne prendrait aucun risque inutile avec ses joueurs, même s’il espère que les progrès récemment constatés dans leur récupération leur permettront d’être disponibles le jour du match. Une décision définitive sur leur présence dans le groupe est attendue peu avant le départ de l’équipe pour les West Midlands.

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Semenyo indisponible, Foden prend le relais

La situation sur le front des blessures se complique encore avec l’absence de longue durée d’Antoine Semenyo, qui devrait rester éloigné des terrains pendant un certain temps. L’attaquant a subi une importante blessure au genou lors du match contre Ipswich et devrait être indisponible pendant environ huit semaines. Ce coup dur laisse un vide dans la rotation offensive, accentuant la pression sur les attaquants encore aptes à jouer pour maintenir l’impressionnante efficacité de City devant le but pendant les mois d’automne.

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En l’absence de Semenyo, Phil Foden a déjà montré qu’il était prêt à assumer davantage de responsabilités. L’international anglais a été la vedette du match de milieu de semaine, inscrivant un triplé sensationnel qui a souligné son importance pour l’équipe. Maresca comptera beaucoup sur la créativité et l’efficacité de Foden devant le but pendant que Semenyo entamera sa longue rééducation, afin que l’équipe reste compétitive sur tous les fronts malgré ces absences.

Prolonger le départ parfait





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City compte actuellement trois points d’avance en tête de la Premier League, après avoir remporté ses sept premiers matches. Arsenal est tout près derrière et doit affronter Everton plus tard samedi : Manchester City doit donc prendre trois nouveaux points à Villa Park. Malgré les différents soucis de blessures auxquels le staff technique doit faire face, l’ambiance reste excellente au sein du groupe, qui entend accroître son avance en tête du classement.

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« L’ambiance est très bonne, nous sommes satisfaits de notre début de saison, mais nous voulons encore gagner », a expliqué Maresca. « Nous sommes satisfaits pour le moment, mais nous en voulons plus. Nous sommes satisfaits de notre début de saison, mais nous en voulons plus. Nous allons donc essayer de nous préparer pour gagner le match de samedi. »