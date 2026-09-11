Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Traduit par

L'entraîneur de Liverpool dévoile le plus grand défi qui attend Araujo après sa belle performance contre l'Atlético

Mercato
R. Araujo
Liverpool
A. Iraola
Uruguay
Espagne

D'une crise psychologique à Barcelone à une star à Anfield

D'un joueur qui a traversé une crise psychologique et pris une pause au Barça, à une star qui fait la différence à Liverpool avec une passe du talon : c'est l'histoire d'une nouvelle renaissance dont le héros est l'Uruguayen Ronald Araujo, qui a volé la vedette lors du choc face à l'Atlético Madrid.

Araujo, prêté par le Barça à Liverpool avec une option d'achat de 55 millions d'euros, a été l'un des principaux artisans de la victoire palpitante 2-1 des Reds sur l'Atlético Madrid mercredi dernier, après avoir offert le but égalisateur à Szoboszlai grâce à une passe magique du talon, confirmant ainsi ses débuts tonitruants et s'imposant comme un élément essentiel de l'effectif.

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a salué le rôle majeur que joue son défenseur lors de ces premières semaines, en particulier après l'avoir utilisé au poste d'arrière droit dans les deux matchs qu'il a disputés comme titulaire.

Iraola a déclaré, dans des propos rapportés par le média espagnol « Mundo Deportivo » : « Je pense que Ronald a l'habitude de jouer des matchs importants. Il a l'habitude de jouer en Ligue des champions, de se battre pour des titres et d'évoluer dans un grand club. Ses belles performances l'aident aussi. »

L'entraîneur espagnol a ajouté, en louant la polyvalence du joueur : « Lors des matchs contre Nottingham Forest et Newcastle, il était difficile pour lui de commencer comme remplaçant en défense centrale, mais il est entré et a livré une bonne prestation, et nous avons marqué un but avec lui sur le terrain. Cela lui a peut-être donné confiance, puis quand il a eu l'occasion de jouer comme titulaire, même à un poste qu'il avait déjà occupé bien que ce ne soit pas son poste habituel, il a réalisé une prestation remarquable. »

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL

Iraola a évoqué l'aspect humain de l'adaptation d'Araujo, après une année difficile au Barça où il a été contraint de prendre une pause pour soigner un problème de santé mentale.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Il a expliqué : « Pour lui, le plus grand défi a peut-être été la langue, car il ne parle pas anglais. Donc s'adapter à un nouveau pays est parfois difficile. Mais il bénéficie d'un bon soutien dans le vestiaire. »

Et de conclure : « Je pense que ce changement, même s'il n'était que psychologique, l'a beaucoup aidé, sachant qu'il joue pour le Barça depuis de nombreuses années, et je crois qu'il avait besoin de ce genre de changement. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google