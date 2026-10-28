L’entraîneur de Liverpool Andoni Iraola révèle son goût « addictif » pour la victoire avant le choc de Carabao Cup face au Chelsea de Xabi Alonso

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L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, s’est confié sur l’impact psychologique de la récente série de victoires du club, alors que son équipe se prépare à un match de Coupe de la Ligue anglaise à fort enjeu. Il estime que le sentiment de décrocher les trois points est devenu une habitude que ses joueurs tiennent à conserver.

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L’avantage psychologique de la victoire

Sous la direction d’Iraola, Liverpool a nettement retrouvé la forme à Anfield et reste sur quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues. La plus récente a été obtenue en Premier League contre Brighton & Hove Albion, avec une prestation d’un réalisme implacable (2-0) qui a encore renforcé le climat positif autour du club. Avant un match de coupe à élimination directe, l’Espagnol a laissé entendre que ces résultats nourrissaient une envie encore plus forte dans son vestiaire.

« Juste après notre match contre Brighton dimanche, on m’a demandé si j’étais heureux que l’équipe ait enchaîné quatre victoires, et j’ai répondu que j’étais très heureux. C’est évident, bien sûr, mais gagner a un autre effet, lui aussi très important : cela donne envie d’en obtenir davantage », a déclaré Iraola sur le site officiel du club.

Maintenir l’intensité à Anfield

Alors que Liverpool joue tous les quelques jours, la régularité est la priorité d’Iraola. L’entraîneur a souligné l’importance de la solidité défensive et de transitions offensives agressives, deux qualités visibles lors de la victoire contre Brighton. Selon lui, c’est en s’appuyant sur ces principes tactiques que son équipe suscite le plus de réactions chez ses supporters et crée l’atmosphère intimidante qui fait la réputation d’Anfield.

« La victoire contre Brighton a montré une fois de plus l’importance de bien faire les choses simples. J’adore voir nos supporters réagir à cela. Je le savais déjà depuis l’époque où je venais ici en tant qu’entraîneur adverse, mais le vivre de ce côté-ci, surtout quand tout le stade réagit à un tacle réussi ou à la détermination d’un joueur, est quelque chose dont, comme des victoires, je ne me lasserai jamais », a-t-il déclaré.

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Se préparer au défi Chelsea

La quête d’une cinquième victoire consécutive se poursuit en Carabao Cup face à Chelsea, dirigé par un visage bien connu, Xabi Alonso. Iraola ne se fait aucune illusion sur la difficulté de la tâche et compare ce rendez-vous au tour précédent contre Tottenham. Il a souligné que le club londonien dispose d’un effectif riche en talents et d’un dispositif tactique qui obligera ses joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes pour se qualifier.

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« Peu importe la compétition que nous disputons, l’équipe que nous alignons ou la situation générale, nous voulons toujours gagner, et cette envie grandit encore quand on sait ce que signifie décrocher une victoire. Elle est aussi renforcée par le fait que, lors de chaque match, nos adversaires ont exactement la même ambition. Ce sera assurément le cas ce soir face à une très forte équipe de Chelsea en Carabao Cup », a expliqué l’entraîneur de Liverpool.

Un accueil chaleureux pour Xabi Alonso

Cette rencontre marque également le retour à Anfield d’Alonso, ancien milieu de terrain de Liverpool qui reste très apprécié sur les bords de la Mersey. Iraola a reconnu le lien particulier entre l’entraîneur de Chelsea et les supporters d’Anfield, tout en précisant que les sentiments seraient mis de côté dès le coup d’envoi. Le respect professionnel entre les deux entraîneurs est grand, mais l’enjeu sportif l’est encore davantage.

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« Xabi est quelqu’un que je connais bien et pour qui nos supporters ont beaucoup d’affection. Je tiens donc à lui réserver l’accueil le plus chaleureux, tout en sachant qu’une fois le match commencé, personne ne fera de cadeau à qui que ce soit. Aucun d’entre nous ne voudrait qu’il en soit autrement », a conclu Iraola.