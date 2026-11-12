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Liverpool se retrouve au cœur d’une vive polémique sur l’état physique de Dominik Szoboszlai après un incident controversé lors de sa récente victoire face à Crystal Palace. Malgré une gêne visible et un genou recouvert d’un épais bandage, le milieu de terrain a été autorisé à poursuivre le match à Selhurst Park, suscitant la colère d’observateurs dans son pays d’origine.

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Jouer malgré la douleur

Le Hongrois a dû recevoir des soins juste avant la pause lors de la victoire 3-1 de Liverpool sur le terrain de Crystal Palace. Au lieu de sortir, il est revenu pour la seconde période avec un épais bandage au genou.

Szoboszlai a continué à jouer jusqu’à la 69e minute avant d’être finalement remplacé. Malgré ses problèmes physiques manifestes, le milieu de terrain a été autorisé à rejoindre la Hongrie pour ses prochains matches de Ligue des nations.

Csank s’emporte contre la décision de Liverpool

La décision de laisser le meneur de jeu blessé sur le terrain a exaspéré Janos Csank, ancien capitaine et sélectionneur de la Hongrie. S’exprimant auprès de Blikk, l’homme de 80 ans a fait part de son incrédulité face aux choix du club de Premier League.

« Ça m’a vraiment agacé. Szoboszlai s’est retrouvé au sol en première période et, à la mi-temps, j’étais certain qu’il ne reviendrait pas pour la seconde période », a déclaré Csank. « Puis je l’ai vu là, sur le terrain, avec du ruban adhésif noir sur la jambe, sur le genou. »

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« Ensuite, l’entraîneur [Andoni Iraola] se met à pleurnicher parce qu’il est blessé. Il aurait dû le remplacer tout de suite ; ils menaient 1-0. La mi-temps arrive, puis il le renvoie sur le terrain blessé, avec le genou bandé. Ça me rend fou ! Je ne comprends vraiment pas. »

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Iraola redoute une nouvelle crise pendant la trêve internationale

La Fédération hongroise de football a rapidement réagi à la situation en publiant un bref communiqué : « [Szoboszlai], qui a été remplacé à la 69e minute du match de Liverpool hier, passe des examens conformément au protocole habituel dans ce type de cas. Nous tiendrons bien sûr le public informé de l’évolution de la situation dès que possible. »

Après la confirmation que Szoboszlai resterait avec sa sélection, Iraola a exprimé sa frustration.

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« La dernière chose dont nous avons besoin maintenant, c’est de perdre des joueurs lors des matches internationaux. La dernière fois, nous avons perdu trois joueurs très importants », a reconnu l’entraîneur de Liverpool. « C’est la dernière chose dont nous avons besoin, alors j’espère qu’il pourra faire attention. Je pense qu’il a un peu trop tendu le genou. Il allait bien, mais pas à 100 %.

« Il doit donc faire attention et voir s’il peut jouer avec la sélection ou non. J’espère aussi que cela ne se passera pas comme lors de la dernière trêve internationale, quand nous avons perdu Alex [Alexander Isak], Cody [Gakpo] et Dom. Je touche du bois : j’espère que nous serons dans une meilleure situation dans deux semaines. »

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Deux matches cruciaux de Ligue des nations en vue

De sérieux doutes subsistent quant à la capacité de Szoboszlai à jouer contre la Géorgie samedi. Le staff médical hongrois suivra de près son rétablissement avant cette rencontre et le match suivant contre l’Irlande du Nord.

Pour Liverpool, la priorité reste de récupérer son milieu de terrain dans le meilleur état possible à son retour dans le Merseyside. Iraola espère que ses engagements internationaux n’aggraveront pas son problème au genou et que Liverpool évitera ainsi une nouvelle crise des blessures.