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Andoni Iraola a rejeté l’idée avancée par Jamie Carragher selon laquelle Liverpool serait le principal prétendant au titre de Premier League cette saison. L’entraîneur a insisté sur le fait qu’il était beaucoup trop tôt pour en parler, alors qu’il prépare son équipe pour un choc crucial face à Arsenal, dimanche à Anfield.

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Iraola écarte les premières discussions sur le titre

Iraola a fermement minimisé les affirmations selon lesquelles son équipe de Liverpool serait la principale rivale d’Arsenal dans la course au titre en Premier League. L’ancien défenseur Carragher a récemment estimé que le club de la Mersey devait être considéré comme la principale menace pour Arsenal en tête du classement cette saison.

Liverpool a parfaitement réagi à sa lourde défaite 3-0 contre Manchester City plus tôt ce mois-ci. Le club a enchaîné cinq victoires toutes compétitions confondues pour rebondir avec brio, dont un succès convaincant face à Brighton le week-end dernier.

Dans un article publié dans The Telegraph, Carragher a suggéré qu’une victoire contre Arsenal à Anfield confirmerait les ambitions de Liverpool pour le titre. Il a souligné que cela était particulièrement vrai compte tenu de l’incertitude qui entoure toujours City après son récent verdict de culpabilité.

L’entraîneur de Liverpool se concentre sur le défi Arsenal

Malgré l’enthousiasme grandissant autour de l’équipe et ses bons résultats, Iraola refuse de s’enflammer après cette récente série de victoires. L’entraîneur assure être entièrement concentré sur le défi immédiat que représente la rencontre face à Arsenal, dimanche.

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« Je pense qu’il est trop tôt pour commencer à regarder le classement », a expliqué Iraola aux médias lors de sa conférence de presse d’avant-match. « Il s’agit de nous préparer pour un match très difficile. Nous connaissons Arsenal et savons à quel point cette équipe est forte. Elle compte de très bons joueurs, qui jouent avec beaucoup de cohésion, et nous devons être prêts à relever ce défi. »

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La mi-saison reste le véritable point de repère

L’entraîneur de Liverpool estime que le classement ne donnera une image fidèle des perspectives de son équipe que bien plus tard dans la saison. Il a insisté sur le fait que son effectif disposait encore d’une grande marge de progression, notamment sur le plan tactique.

« Nous ne sommes encore qu’en octobre », a poursuivi Iraola. « Nous devons prendre les matches les uns après les autres et je dis toujours que le point de repère se situe plus ou moins au moment où toutes les équipes se sont affrontées une fois, donc à la mi-saison. C’est à ce moment-là que l’on peut commencer à regarder le classement.

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« Pour l’instant, nous devons progresser et continuer à nous améliorer. C’est une bonne chose si les supporters ont des attentes ou pensent que nous pouvons gagner, mais si vous me posez la question, je pense qu’il est encore très tôt dans la saison. »

Des retours de blessure possibles avant le choc à Anfield

Liverpool espère profiter de l’ambiance réputée bouillante d’Anfield lorsqu’il recevra Arsenal ce dimanche. Le club pourrait aussi bénéficier du retour de deux joueurs pour cette rencontre. Dominik Szoboszlai et Víctor Munoz poursuivent leur convalescence après des blessures respectivement aux ischio-jambiers et au genou, et le club espère pouvoir les retrouver sur le terrain dimanche.