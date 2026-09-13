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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

L'entraîneur de Levante ironise sur Barcelone : la prochaine fois, nous essaierons de cacher le soleil

Levante vs FC Barcelone
Levante
FC Barcelone
LaLiga
Espagne

Une déclaration qui interpelle !

Le Barça a repris seul la tête du championnat d'Espagne après une victoire difficile contre Levante, lors d'un match plus compliqué que ne l'avait prévu la formation catalane. Les locaux ont en effet failli revenir au score malgré un retard de trois buts, avant que Karim Adeyemi ne scelle la rencontre d'un but dans les dernières minutes.

L'état de la pelouse du stade Ciudad de Valencia a suscité le mécontentement de plusieurs joueurs du Barça, après que Hansi Flick, Pau Cubarsí et Eric García se sont plaints de la sécheresse du gazon, estimant que cela avait rendu la circulation du ballon et le jeu habituel plus difficiles.

Ces plaintes sont parvenues jusqu'à Luis Castro, entraîneur de Levante, qui a répondu avec une ironie manifeste après le match sur la chaîne « Movistar + », assurant que son équipe avait fait tout son possible pour préserver la qualité de la pelouse.

Castro a déclaré : « Nous arrosons le gazon, mais si quelqu'un dans les tribunes souffre du soleil, nous ne pouvons pas couvrir le soleil. Nous avons tondu le gazon et arrosé le terrain parce que nous n'aimons pas gagner sur une mauvaise pelouse. »

Et l'entraîneur portugais d'ajouter : « Le terrain était très bon pour une équipe qui a changé sa pelouse en début de saison. Nous avons joué sur d'autres terrains où le gazon était bien pire. »

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Castro a révélé que Levante avait pris des mesures supplémentaires avant le match pour préserver l'état de la pelouse, précisant : « Nous sommes venus ici hier pour nous entraîner, et nous ne sommes pas venus avant cela parce que nous voulions que le gazon soit en bon état. Nous voulons gagner sur un bon terrain. »

Il a poursuivi son ironie sur l'effet de la chaleur du soleil, ajoutant : « Il y a une chose que Levante n'a pas pu accomplir, et la prochaine fois nous essaierons de le faire : couvrir le soleil. Vous jouez à Valence à seize heures, et c'est impossible. Les joueurs l'ont dit lorsqu'ils sont sortis pour l'échauffement. »

Avec cette victoire, la formation catalane a conservé son parcours parfait en championnat d'Espagne, restant la seule équipe à avoir récolté tous les points en jeu cette saison, tout en poursuivant son règne en tête du classement.

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