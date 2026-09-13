L'entraîneur de Levante ironise après le carton de Barcelone : « On ne peut pas cacher le soleil »

Le Portugais Luis Castro, entraîneur de Levante, a exprimé sa fierté vis-à-vis de la prestation de ses joueurs malgré la défaite face au Barça, assurant que son équipe avait livré un match solide et qu'elle aurait pu obtenir un autre résultat, après avoir créé un grand nombre d'occasions face au leader de la Liga.

Castro a affirmé que le changement tactique qu'il a opéré durant la rencontre s'était révélé efficace, soulignant que Levante avait créé le plus grand nombre d'occasions face au Barça, comparé à tous ses adversaires cette saison. Il a également évoqué l'incidence de la chaleur et de la sécheresse de la pelouse du stade Ciutat de València, la rencontre s'étant tenue à 16h15.

Castro a déclaré, à propos de l'état de la pelouse : « Nous l'avons arrosée, mais s'il y a des gens qui souffrent d'une forte chaleur dans les tribunes, nous ne pouvons pas masquer le soleil », expliquant que le club avait tondu et arrosé la pelouse avant le match, car il ne souhaite pas remporter des victoires sur une mauvaise surface.

Il a ajouté : « La pelouse est en très bon état pour une équipe qui a changé le gazon de son stade en début de saison et qui a joué sur d'autres terrains dont la pelouse était bien pire. Nous sommes venus ici hier parce que nous voulions que la pelouse soit en bon état. »

Il a poursuivi, ironique : « Il y a une chose que Levante est encore incapable de faire, même si nous essaierons la prochaine fois : masquer le soleil. Vous jouez à Valence à 16 heures, et c'est impossible. Les joueurs nous ont dit qu'en sortant, le soleil était brûlant et que le gazon séchait en deux minutes. Qu'allons-nous faire ? »

À propos de sa réaction après avoir encaissé le troisième but, l'entraîneur de Levante a expliqué : « Nous parlions avec les joueurs de la manière dont nous créions des occasions. Si nous avions marqué un autre but, cela aurait accentué leurs doutes, et c'est ce qui s'est produit. »

Il a indiqué que les changements offensifs visaient à accroître la pression sur le Barça, déclarant : « Nous avons opéré quelques changements en attaque parce que nous savions qu'il s'agissait de joueurs capables de créer des problèmes. Iván a eu 3 excellentes occasions et en a exploité une. Nous savions que nous allions presser un peu plus avec les remplaçants, car ils étaient plus alertes, et les changements ont été effectués pour tenter d'obtenir un meilleur résultat. »

Castro a refusé de considérer cette défaite comme un coup dur pour le vestiaire, assurant que son équipe traversait une série positive avant d'affronter le Barça : « Les défaites sont des défaites, mais nous souffrons parce que nous visions davantage. Nous voulions jouer pour la victoire, car le Barça est une très grande équipe. »

Il a ajouté : « Nous avions disputé 8 matchs consécutifs sans défaite, dont 7 remportés. C'est douloureux parce que nous voulions gagner, mais nous savons aussi que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Je dis toujours aux joueurs : si vous donnez tout ce que vous pouvez, je ne peux pas vous en demander davantage. »

L'entraîneur portugais a rendu hommage aux supporters de Levante et à l'ambiance du stade Ciutat, déclarant : « Je suis habitué au stade Ciutat. Une fois de plus, la prestation a été impressionnante, et cela ne me surprend plus. Nous avons disputé sept matchs sans défaite, et ils sont toujours présents dans nos esprits. »

Il a poursuivi : « Ils ont reconnu que l'équipe avait donné tout ce qu'elle pouvait et défendu ses couleurs jusqu'au bout, et une fois de plus, la prestation a été formidable. »

Au sujet de la supériorité du Barça au tableau d'affichage malgré les occasions créées par son équipe, Castro a déclaré : « Si vous ne marquez pas de buts, vous perdez cinq à zéro. Nous avons terminé le match avec plus de tirs qu'eux et des occasions de but nettes. C'était une prestation méritant la victoire, mais il y a des détails infimes : certains tirs entrent dans le but et d'autres non. Ils ont été extrêmement décisifs. »