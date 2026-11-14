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La Tunisie a encaissé une gifle retentissante face à son voisin libyen, après s'être inclinée sur son terrain deux buts à zéro. Un résultat qui ne s'est pas contenté de compliquer les calculs de la Tunisie dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, mais qui a aussi ouvert la porte à de vives interrogations sur l'état du football tunisien, sur fond d'aveux choquants du sélectionneur Moïne Chaâbani, qui estime que la crise dépasse les limites des capacités techniques et des noms présents sur le banc des remplaçants.

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La sélection libyenne a signé une victoire historique aux dépens de son hôte tunisien, lors de la rencontre qui les a opposés hier, vendredi, au stade Taïeb Mhiri de la ville de Sfax, dans le cadre de la troisième journée du groupe 8 des qualifications pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Cette défaite place la sélection tunisienne dans une situation extrêmement délicate, son capital restant figé à deux points en trois matches, à la suite de deux nuls et d'une défaite, ce qui la relègue à la dernière place du groupe. La sélection libyenne, de son côté, porte son total à 4 points et prend provisoirement la tête du classement, en attendant le résultat de la confrontation entre l'Ouganda et le Botswana.

Les deux sélections doivent se retrouver le 17 novembre courant, en Libye, dans le cadre de la quatrième journée, lors d'un match revêtant une importance exceptionnelle et qui pourrait constituer un tournant dans la course à la qualification, aussi bien pour les hôtes, qui aspirent à confirmer leur supériorité, que pour les Tunisiens, désormais appelés à réagir rapidement pour sauver leur situation.

Chaâbani ouvre le feu : le problème, c'est la mentalité

Moïne Chaâbani, le sélectionneur de la Tunisie, n'a pas caché sa frustration après la chute face à la Libye. Il a tenu des propos forts lors de la conférence de presse d'après-match, imputant à la mentalité dominante une grande part de responsabilité dans la crise que traverse le football tunisien.

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Chaâbani a déclaré : « Quand tu sors et que tu vois comment les choses se passent dans les autres pays, tu comprends que la mentalité est la chose la plus importante dans le football. » Et d'ajouter sur un ton tranchant : « Le problème actuel est un problème de mentalité ; cette sélection ne réussira pas, même si tu faisais venir Guardiola dans les circonstances actuelles et avec la mentalité du moment. »

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Les propos du technicien tunisien reflètent l'ampleur de la frustration laissée par cette défaite, d'autant qu'elle est survenue sur le terrain de la sélection et au milieu de son public, face au voisin libyen, qui n'avait jamais remporté de victoire contre la Tunisie en se déplaçant chez elle.

Chaâbani semble avoir voulu adresser un message dépassant le cadre du résultat : changer d'entraîneur ou faire appel à de grands noms du coaching ne suffira pas à redresser la situation tant que la mentalité et les conditions entourant la sélection ne changeront pas. Voilà qui place le football tunisien face à un défi dépassant les aspects techniques et tactiques.

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Une chute historique met fin à 25 ans de résistance

La défaite de la Tunisie face à la Libye n'a pas été un simple nouvel accroc dans le parcours des qualifications : elle a charrié des statistiques négatives sans précédent dans l'histoire des participations de la Tunisie aux qualifications continentales.

Cette défaite deux buts à zéro est en effet devenue la plus lourde défaite subie par la sélection tunisienne à domicile en termes de différence de buts dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations. Le match a également marqué la première fois qu'elle était menée de deux buts lors d'une rencontre sur son terrain dans l'histoire de ses participations aux qualifications.

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Ce résultat a mis fin à une série de résistance qui durait depuis plus de 25 ans, au cours desquels la sélection tunisienne n'avait jamais été battue avec un écart de deux buts dans les qualifications continentales. Sa dernière chute sur un tel score remonte au 24 mars 2001, lorsqu'elle s'était inclinée face au Maroc deux buts à zéro dans la capitale, Rabat.

Les statistiques négatives ne s'arrêtent pas là : la sélection tunisienne a enregistré le pire début de son histoire dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations, après avoir échoué à décrocher la moindre victoire lors de ses trois premiers matches, pour la toute première fois, se contentant de deux nuls et d'une défaite, pour ne récolter que deux points sur les 9 possibles.

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La Libye écrit l'histoire, la Tunisie face au spectre de l'absence

La victoire libyenne a pris une importance redoublée après que la sélection visiteuse a brisé une malédiction historique face à la Tunisie, en signant un succès qu'elle n'avait jamais obtenu en affrontant la Tunisie sur son terrain, offrant à ses joueurs un grand bol d'air moral avant le match retour tant attendu.

À l'inverse, la sélection tunisienne se retrouve face à un réel danger, son remarquable palmarès continental s'étant transformé en fardeau supplémentaire avec la complication des calculs de qualification.

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La sélection tunisienne n'a plus manqué une phase finale de la Coupe d'Afrique des nations depuis l'édition 1994 qu'elle avait accueillie sur son sol, lorsqu'elle avait atteint la finale avant de s'incliner face au Nigeria. Elle a ensuite maintenu sa présence lors de 17 éditions consécutives, un record qui reflète sa continuité dans la compétition continentale.

La Tunisie a par ailleurs déjà remporté le titre à une reprise, lorsqu'elle avait accueilli la compétition en 2004, tout en disposant d'un riche palmarès de participations continentales, avec 22 présences en phases finales.

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De l'autre côté, l'accession à la finale en 1982 demeure le fait marquant le plus notable de l'histoire de la sélection libyenne, lorsqu'elle s'était inclinée face au Ghana aux tirs au but.

Entre l'ambition de la Libye d'exploiter sa victoire historique et de poursuivre la lutte pour le ticket qualificatif, et la pression pesant sur la Tunisie, appelée à retrouver rapidement son équilibre, la rencontre du 17 novembre apparaît comme bien plus qu'un simple match de qualifications : c'est un véritable test de la capacité de Chaâbani et de ses joueurs à surmonter le choc et à prouver que la crise de la Tunisie n'est pas plus forte que leur aptitude à rebondir.