L'entraîneur de la République tchèque : l'absence de Yamal n'est pas une bonne nouvelle, et nous cherchons à mettre fin à la série de victoires de l'Espagne

Partager Suivez GOAL sur Google

Au cœur de la capitale Prague, où les regards de l'Europe se tournent vers un duel qui semble joué d'avance sur le papier, la sélection de la République tchèque se dresse devant l'ultime test de son honneur, sans le moindre point après quatre défaites, face à son homologue espagnol qui domine le groupe avec un parcours parfait et ne connaît que la victoire.

Publicité

Mais le sélectionneur Santi Denia, qui connaît les secrets de « La Roja » mieux que quiconque, a refusé tout discours défaitiste et est sorti affirmer que l'absence de Lamine Yamal, de Rodri et de Dani Olmo « n'est pas une bonne nouvelle », et que sa sélection ne se contentera pas de défendre, mais jouera pour briser la série de victoires de l'Espagne et décrocher son premier succès, lors d'une soirée où il veut transformer l'impossible en réalité.

La sélection tchèque accueille son homologue espagnole demain jeudi, dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA, dans une confrontation qui oppose une équipe en tête du groupe avec un sans-faute de 12 points, à une autre lanterne rouge sans le moindre point, à la recherche d'une lueur d'espoir capable de lui redonner vie et honneur devant ses supporters.

L'absence de Lamine n'est pas une bonne nouvelle

Denia a entamé son propos en commentant les absences marquantes dans les rangs de la sélection espagnole, à commencer par Lamine Yamal, Rodri et Dani Olmo, affirmant que leur absence ne pouvait être considérée comme un avantage pour son équipe.

Le technicien espagnol, qui dirige la sélection tchèque, a déclaré, dans des propos rapportés par la radio « Cadena SER » : « Ce n'est pas une bonne nouvelle que Lamine et Rodri soient absents. Nous aurions aimé la présence de Lamine Yamal, les supporters paient le prix du billet pour voir Lamine, mais cela ne dépend pas de nous. »

Publicité Publicité

Il a ajouté : « Dois-je vous citer les remplaçants ? C'est ce qui fait de l'Espagne la meilleure. Il est regrettable qu'ils soient absents, car les supporters sont impatients de les voir, mais nous ferons de notre mieux pour l'emporter et offrir le meilleur de nous-mêmes. »

Related Topics

Prochains matchs CZE UEFA Nations League A 14:45 ESP

Denia a insisté sur le fait que l'absence des trois stars ne changera rien à l'identité de la sélection espagnole, expliquant : « Cela ne changera rien pour nous, car le style de jeu de l'Espagne n'a pas changé, et la structure de l'adversaire est la même. Pour défendre contre Lamine, nous avons besoin du soutien de l'équipe, mais cela doit toujours être collectif. Défendre et attaquer comme une seule équipe, nous ne demandons pas aux joueurs de livrer des duels individuels. »

Avancer sur la bonne voie

Malgré les résultats négatifs obtenus jusqu'à présent par la sélection tchèque, Denia s'est montré confiant dans son projet et attaché à sa philosophie qu'il tente d'inculquer à ses joueurs.

Publicité

Il a déclaré : « Nous sommes sur la bonne voie. Lorsque les joueurs ne sont pas convaincus par ton message, tu le remarques. Et la vérité, c'est qu'eux, ainsi que Pavel Nedved et la direction sportive, y croient. Ils prennent du plaisir dans ce parcours, et c'est la voie idéale pour aller de l'avant. Et nous y croyons. »

Le sélectionneur a souligné que son équipe aborde le match sans aucune absence, ce qu'il a considéré comme un point positif important avant une confrontation de cette ampleur, affirmant : « Nous verrons la composition que choisira l'Espagne et celle que nous pourrons choisir. Nous n'avons aucune absence, et c'est le plus important. »

Publicité

Patrik Schick : un dossier provisoirement clos

Denia a évoqué l'absence de l'attaquant Patrik Schick, qui a décidé de prendre sa retraite internationale après la Coupe du monde, après avoir inscrit 26 buts sous le maillot de la sélection, affirmant son respect pour la décision du joueur et son refus d'en faire une crise.

Il a déclaré : « Je préfère parler de ceux qui sont présents actuellement. Ce sont eux qui devront livrer une bonne prestation demain. La porte est ouverte à toute personne souhaitant nous rejoindre, nous serions tous heureux de son retour car il est un exemple pour tous, mais c'est une décision personnelle, et je préfère parler de ceux qui sont présents actuellement. »

Publicité

Une confrontation particulière au goût espagnol

Le match de demain revêt un caractère particulier pour Denia, qui affronte la sélection de son pays pour la deuxième fois en tant que sélectionneur de la République tchèque, lui qui connaît le football espagnol de l'intérieur après de longues années passées à entraîner les sélections des moins de 17 ans, des moins de 19 ans et des moins de 21 ans.

Il a affirmé : « Je les connais tous, et c'est un plaisir de les voir, mais dès le coup d'envoi du match, on oublie tout. Après leur match contre nous, j'espère qu'ils poursuivront leurs victoires, mais nous devons briser leur série de victoires, malheureusement. »

Publicité

Denia n'a pas caché ses sentiments à l'égard des jeunes joueurs qu'il a entraînés par le passé, à commencer par Fermín López, qu'il a tout particulièrement loué, déclarant : « Je ne suis pas objectif dans mon évaluation des joueurs, car beaucoup d'entre eux, comme Fermín, sont pour moi comme mes fils, et je suis très heureux de sa prestation. Il prend énormément de plaisir. »

Des différences et une ambition légitime

Denia a reconnu l'existence de différences évidentes entre le football tchèque et le football espagnol dans les styles de jeu, mais il a défendu le championnat local, déclarant : « Il y a aussi ici des équipes qui rivalisent avec force. Le Slavia, par exemple, est en Ligue des champions. Il est vrai que ce n'est pas le championnat espagnol, mais nous sommes satisfaits du championnat tchèque. »

Publicité

Le sélectionneur a conclu son propos en traçant la feuille de route pour réaliser l'exploit, affirmant que battre l'Espagne exige la perfection dans tous les détails.

Le technicien espagnol a achevé ses déclarations en disant : « Nous devons livrer un match parfait. Les coups de pied arrêtés, le jeu défensif, le pressing et le bloc défensif. Notre mission est de faire en sorte que les joueurs croient en la possibilité d'y parvenir. »