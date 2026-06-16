L'entraîneur de l'Uruguay s'en est pris à un journaliste après le match nul contre l'Arabie saoudite. Que s'est-il passé ?

La conférence de presse suivant le match nul (1-1) entre l’Uruguay et l’Arabie saoudite, lors de la première journée du groupe H de la Coupe du monde 2026, a été tendue. L’Argentin Marcelo Bielsa, sélectionneur de l’Uruguay, a en effet répondu avec agressivité à un journaliste, refusant de commenter sa présence à une réunion de la FIFA et le fait qu’il n’ait pas levé la tête pendant la séance photo.

D’un ton agacé, il a répondu : « Je ne comprends pas votre question, je ne dois pas m’expliquer là-dessus. Quand on me photographie, je ne suis pas un professionnel de la pose : dois-je regarder dans les yeux ceux qui me regardent ? »

L’Argentin a enchaîné, plus sec encore : « Je pense qu’il y a des limites à ce que j’ai à expliquer. Si je baisse les yeux, dois-je le justifier ? Parfois, tout n’a pas besoin d’être expliqué ; nous ne sommes pas des mannequins. »

Bielsa commente ensuite le match contre l’Arabie saoudite.

Une fois la polémique apaisée, Bielsa est revenu sur la rencontre, soulignant le contraste entre les deux mi-temps et estimant que le départ difficile de son équipe avait compliqué la tâche.

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« Il y a eu une différence entre la première et la deuxième mi-temps. En seconde période, nous avons produit ce que nous aurions dû faire dès le départ, mais nous ne l’avons pas fait. Nous avons créé plusieurs occasions et marqué, sans pour autant en tirer profit ; cela arrive dans le football », a-t-il expliqué.

« Le moment où l’équipe saoudienne a marqué le premier but a été difficile pour nous. En première mi-temps, nous avons rencontré quelques difficultés, nous n’avons pas su maintenir un rythme de jeu rapide et nous avons commis quelques erreurs, dont l’adversaire a profité pour prendre l’avantage. »

« Quand on ne garde pas le ballon, l’adversaire en prend le contrôle, a-t-il ajouté. C’est exactement ce qui s’est passé en première période. »

Pour conclure, l’Argentin a reconnu : « Au final, nous n’avons pas remporté le match, et l’équipe saoudienne était bien en place, ce qui montre que nous n’avons pas livré la performance attendue à certains moments. Nous aurions peut-être mérité de marquer 10 buts en deuxième mi-temps après avoir considérablement amélioré notre niveau de jeu. »