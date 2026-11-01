L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais choisit un autre club et ne peut retenir ses émotions lors de son dernier match

Le Sporting Portugal et l’Olympique lyonnais ont trouvé un accord pour l’arrivée de Paulo Fonseca, rapporte Fabrizio Romano. À Lisbonne, l’entraîneur succédera à Rui Borges, qui est sur le point d’être limogé.

Fonseca a fait part de son souhait de partir à la direction de Lyon, qui a finalement accepté la demande du Portugais de 53 ans. Ce dimanche, Fonseca était en principe sur le banc lyonnais pour la dernière fois.

Son équipe s’est imposée 2-0 à domicile face à Angers SCO. Après le deuxième but, inscrit à la 86e minute, Corentin Tolisso a immédiatement couru vers Fonseca pour célébrer avec lui.

Fonseca n’a pas pu contenir son émotion à cet instant ni après le match. Interrogé sur les rumeurs concernant le Sporting, l’ancien défenseur est resté quelque peu évasif. « Il est possible que je parte. »

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Selon Romano, un accord a déjà été trouvé entre les clubs. Le Sporting va se séparer de Borges, en poste à l’Estádio José Alvalade depuis fin 2024. L’entraîneur de 45 ans était alors arrivé de Vitoria Guimarães.

Sous la direction de Borges, le Sporting a remporté le championnat et la coupe nationale en 2025. Cette saison, le titre semble hors de portée. Le leader, le FC Porto, compte neuf points d’avance, tandis que Benfica devance également les Leões, troisièmes.

Selon O Jogo , Tiago Fernandes, entraîneur du Sporting B, sera sur le banc pour le match de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk en milieu de semaine. Fonseca devrait faire ses débuts sur le banc le week-end prochain, à domicile face à Moreirense.

Au Portugal, Fonseca a notamment entraîné le FC Porto et le SC Braga. Après trois ans au Shakhtar Donetsk (2016-2019), il a successivement dirigé l’AS Roma, le Lille OSC, l’AC Milan et Lyon.

Fonseca entraînait Lyon depuis début 2025 et a conduit Les Gones au tour préliminaire de la Ligue des champions la saison dernière. Lyon occupe actuellement la troisième place de Ligue 1, à trois points du leader, le Paris Saint-Germain.