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Graham Arnold Iraq 2026Getty Images
Abobakr El Mokadem
Traduit par

L'entraîneur de l'Irak : nous n'avons pas été les meilleurs face à Oman, et cela ne peut pas se voir dans une Coupe du Golfe

Irak vs Oman
Irak
Oman
Gulf Cup
G. Arnold
Irak
Oman
Australie

« Fier des joueurs »

L'Australien Graham Arnold, sélectionneur de l'équipe d'Irak, a affirmé que son équipe n'avait pas joué de la manière attendue lors du match contre Oman, ce mercredi.

L'équipe d'Irak a fait match nul 1-1 avec Oman, ce mercredi, au stade de la cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, dans le cadre de la journée d'ouverture de la « Coupe du Golfe 27 ».

Arnold a déclaré en conférence de presse à l'issue de la rencontre : « Nous n'avons pas été la meilleure équipe, et nous devons travailler davantage lors des prochains matchs afin d'aller chercher la victoire. »

Le sélectionneur australien a insisté sur le fait que son équipe avait été affectée par la brièveté de la période de préparation au tournoi, expliquant qu'ils n'avaient disputé qu'une seule séance d'entraînement, contrairement à la sélection omanaise qui en avait effectué plus de six.

Il a ajouté : « Nous avons fait jouer plusieurs jeunes joueurs, et nous avons eu quelques occasions dans le dernier quart d'heure que nous n'avons pas su transformer en buts. Je suis fier des joueurs, et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes lors des prochaines confrontations. »

Arnold a critiqué la pelouse du stade en déclarant : « Dans les grandes compétitions comme la Coupe du Golfe, le gazon ne peut pas être aussi long. Cela a un impact et provoque des blessures chez les joueurs ; il faudra en tenir compte à l'avenir. »

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