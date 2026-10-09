Javier Mascherano, l'entraîneur de l'Inter Miami, a affirmé que la sélection argentine regrettera énormément la star Lionel Messi après sa retraite internationale, invitant dans le même temps les supporters à profiter de sa présence au sein du club américain.

Dans des déclarations faites ce vendredi, Mascherano a évoqué le match d'adieu face au Bénin, affirmant selon les propos rapportés par le site ESPN : « C'était incroyablement intense. Évidemment, j'étais très proche de lui, mais au final, ce moment lui appartenait à lui seul, c'était son moment à lui. »

Il a ajouté : « Tout ce qui comptait, c'était qu'il en profite. Je lui ai simplement dit d'en profiter et de s'imprégner de tout cet amour, pas seulement de l'Argentine, mais du monde entier. »

L'entraîneur de l'Inter Miami a poursuivi : « Il manquera sous ce maillot, bien sûr, mais aujourd'hui il est avec nous ici, et nous devons profiter de sa présence maintenant. Lui aussi en ressentira le manque, du jour de sa retraite jusqu'au dernier jour de sa vie. Je n'ai pas le moindre doute que la sélection nationale résidait pour lui dans le port de ce maillot ; la trace qu'il a laissée et l'héritage qu'il y a bâti lui manqueront toujours. Mais malheureusement, nous ne le verrons plus sous ce maillot, alors ceux qui sont ici doivent en profiter. Désormais il est à nous, donc je dois en profiter. »

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Mascherano a expliqué que Messi a laissé un héritage immortel avec l'Argentine grâce à son esprit de compétition hors norme, poussant son entourage à progresser chaque jour, soulignant : « Leo est quelqu'un qui transmet un certain état d'esprit chaque jour ; il exige de ses coéquipiers, et de chacun d'entre nous, de donner 100 % dans tous les domaines. »

Il a renchéri : « C'est un compétiteur dans l'âme. On le voit à chaque séance d'entraînement, et c'est stupéfiant. Il a trente-neuf ans, et pourtant il court sans cesse après de nouveaux défis. C'est formidable pour tout le monde, pas seulement pour ses coéquipiers, mais aussi pour le staff technique et pour le club. Il te pousse à être meilleur jour après jour. »

Mascherano a complété son éloge de la star argentine en déclarant : « C'est pour cette raison qu'il est un modèle à suivre ; et comme je l'ai dit auparavant, il manquera à la sélection nationale parce qu'il y a laissé un héritage, et il laisse aussi un héritage ici, car le club a changé dès l'instant où il est arrivé. Il nous pousse à nous améliorer quotidiennement et à nous préparer de toutes les manières. Et il est heureux, je le vois profiter de son temps, et cela me rend moi aussi très heureux. »

Messi et son équipe de l'Inter Miami se préparent à affronter le DC United samedi soir au « Nou Stadium », lors du premier match de l'équipe après le retour de la trêve internationale.

L'Inter Miami occupe actuellement la troisième place au classement de la Conférence Est avec 46 points récoltés en 27 matchs, à la suite d'une série négative sans victoire en championnat américain qui s'est étendue sur cinq matchs, durant laquelle l'équipe a enregistré un nul et une défaite lors de ses quatre derniers matchs de championnat consécutifs. Néanmoins, l'équipe a signé une précieuse victoire face au Cruz Azul sur le score de deux buts à zéro en Coupe des Champions le 16 septembre.