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Bart DHanis
Traduit par

L’entraîneur de l’Hajduk Split, Gonzalo García : « Je veux présenter mes excuses à l’Ajax »

Hajduk Split vs Ajax
Hajduk Split
Ajax
Ligue Conférence

Hajduk Split a présenté ses excuses à plusieurs reprises pour les incidents survenus jeudi soir lors du match de Ligue Conférence contre l’Ajax (2-1). Ces excuses font suite aux événements qui se sont produits à la 75e minute.

Dès la première période, l’Ajax s’est retrouvé mené à Split. Abdoulie Sanyang a ouvert le score à la 37e minute au terme d’une belle action.

En seconde période, l’Ajax est mieux entré dans le match. Davy Klaassen a repris de belle manière un centre de Thilo Kehrer pour égaliser : 1-1.


L’égalité n’a pas duré longtemps en Croatie. À la suite d’une mauvaise passe de Jofre Torrents, Hajduk Split a repris l’avantage deux minutes plus tard grâce à Marin Soticek.


À la 75e minute, le match a ensuite été interrompu. Les supporters de Hajduk Split ont tiré de nombreux feux d’artifice pour célébrer les 75 ans du noyau dur des supporters du club.

La visibilité est alors devenue nulle pendant un certain temps, et l’arbitre a décidé de suspendre temporairement la rencontre. Hajduk a honte de ce qui s’est passé dans les tribunes.

L’entraîneur Gonzalo García avait déjà présenté ses excuses à l’Ajax et à l’UEFA lors de sa conférence de presse d’après-match. Peu après, Hajduk a également publié un communiqué sur ses canaux officiels.

« Nous tenons à présenter nos excuses à l’UEFA ainsi qu’au staff technique et aux joueurs de l’Ajax, qui ont été témoins d’événements pour lesquels nous ne voulons pas rester dans les mémoires en Europe. »

« Le club a fait tout ce qu’il pouvait et devait faire, conformément aux règlements de l’UEFA, poursuit le communiqué. Malgré tous nos efforts, il s’est produit quelque chose dont nous ne sommes pas fiers, mais nous voulons néanmoins, en tant que club, en assumer la responsabilité. »

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