L’Espanyol, qui affiche le slogan « Rien n'est impossible dans le football ». Ce soir, les Pericos se rendent chez leur rival historique, le FC Barcelone, pour le derby catalan. Portés par la détermination de leur entraîneur Manolo González, ils voient dans ce match une opportunité majeure d'assurer leur maintien et de mettre fin à une série de résultats décevants au Camp Nou.

« Nous l’avons déjà fait face aux grands, et nous allons recommencer »

Lors d’une conférence de presse marquée par une confiance affirmée, le technicien a assuré que ses joueurs ne redoutaient pas la dynamique des hommes de Hansi Flick, rappelant que l’ADN du club leur permettait de renverser les grands.

« Nous avons déjà prouvé cette saison que nous pouvions battre n’importe quel adversaire, nous l’avons fait contre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, alors pourquoi pas aujourd’hui ? »

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Il a ajouté d’un ton catégorique qu’une victoire au « Camp Nou » représenterait l’apogée de sa carrière d’entraîneur, non seulement pour sa valeur symbolique en tant que « derby », mais aussi parce qu’elle garantirait aux « Pericos » le maintien en Liga.

Un message intelligent.

Alors que le camp catalan multiplie les plaintes concernant les décisions arbitrales récentes, le technicien a préféré une diplomatie mesurée pour mettre la pression sur son adversaire, refusant de céder à une « politique des pleurs anticipés ».

Il a ajouté : « Nous ne nous préoccupons pas de l’arbitrage des matchs du Barça, ce qui m’importe, c’est uniquement mon équipe. Nous n’allons pas pleurer avant d’avoir mal, nous avons confiance en l’impartialité de l’arbitrage et espérons que le football seul décidera du résultat de la rencontre. »

Pour renverser le leader, il fixe trois axes clairs : gagner la « bataille des batailles » au milieu de terrain, verrouiller la défense et frapper en contres.

Il conclut : « Nous ne pourrons pas nous contenter de défendre face au Barça ; pour ramener les trois points, il faudra les faire souffrir en contres. »

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