En Égypte, la déception est palpable : la Coupe du monde s’est achevée plus tôt que prévu. Mardi soir, l’Argentine a validé son billet pour les quarts de finale après une remontada spectaculaire. Après les critiques acerbes de Mostafa Ziko à l’encontre de l’arbitre François Letexier, l’entraîneur Hossam Hassan persiste et signe.

« Notre but n’a pas été validé. Notre penalty n’a pas été accordé. La FIFA ne veut pas que Messi soit éliminé. C’est pourquoi l’Argentine a bénéficié du soutien de l’arbitrage dès le début du match », s’emporte l’entraîneur vaincu après la rencontre.

« De quoi dois-je parler quand il est question de justice ? », s’interroge Hassan à voix haute. « Dans le football, malheureusement, tout ne se résume pas à la technique et à la tactique. Certaines choses se décident en dehors du terrain. »

Il conclut par une accusation retentissante : « Je vais dire ce que je pense, quelles qu’en soient les conséquences. C’était clairement truqué et le monde entier l’a vu. Et je veux ajouter une chose : s’ils veulent tant qu’ils gagnent, pourquoi appellent-ils tout le monde à venir participer à la Coupe du monde ? »

Dans le camp égyptien, seul Mohamed Salah garde la tête froide. La star, fière de son équipe, analyse : « Nous avons tout donné sur le terrain, littéralement tout. La tactique, la combativité, les sacrifices… L’Égypte a fait tout ce qu’il fallait pour gagner. »

Pour lui, l’explication est simple : « La vérité, c’est que l’Argentine avait Messi, et c’est lui qui a fait toute la différence. Il est presque impossible de l’arrêter. »

« On peut défendre parfaitement pendant 89 minutes, mais il ne lui faut qu’une seconde, un tout petit espace, pour changer complètement le cours du match. Si on le retire de leur équipe, ils perdent, cela ne fait aucun doute. On peut se préparer à affronter une équipe formidable, mais on ne peut pas se préparer à un miracle », conclut Salah.