Leeroy Echteld aurait souhaité aligner Ro-Zangelo Daal dès le coup d’envoi du match de Ligue Europa Conférence entre l’AZ et le Shakhtar Donetsk. L’attaquant, pourtant en forme, est arrivé en retard et doit se contenter d’un rôle de remplaçant.

Avant la rencontre, Ziggo Sport souligne d’ailleurs que Daal, pourtant en grande forme, ne figure pas sur la feuille de match. C’est donc Ibrahim Sadiq qui occupe le couloir gauche des Alkmaarders pour ce quart de finale de la Ligue Europa Conférence.

L’entraîneur explique son choix : « En début de saison, nous avons fixé des règles claires. La première, c’est de donner le maximum à 100 % », lance-t-il.

« Je comprends qu’ils ne saisissent pas tout immédiatement ; je dois leur expliquer exactement ce que j’entends par là. Petit à petit, les choses s’améliorent : à l’entraînement, l’intensité, l’implication et la combativité sont en hausse. La règle suivante, c’est l’heure. Et quand on est en retard, je ne peux pas faire machine arrière. »

Le technicien confirme ainsi que Daal est sur le banc pour un motif disciplinaire. Le journaliste Sam van Royen rappelle qu’Echteld a réuni son groupe mercredi à l’entraînement et s’interroge sur un lien avec le retard de l’attaquant.

« Non, cela concernait quelqu’un d’autre », répond Echteld. « C’est donc vraiment très ennuyeux que cela se produise encore à ce stade, car ce n’est absolument pas ce que l’on souhaite. Je l’ai donc évoqué hier, et cela se reproduit aujourd’hui. Je dois donc appliquer la sanction. »

Le match entre le Shakhtar Donetsk et l’AZ est programmé ce jeudi à 21 h. En raison du conflit en Ukraine, la rencontre se tiendra à Cracovie, en Pologne.

Le onze de l’AZ : Zoet ; Maikuma, Goes, Penetra, Van Duijl, De Wit ; Mijnans, Smit ; Patati, Parrott, Sadiq.