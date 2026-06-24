Les supporters saoudiens suivent avec inquiétude le stage de préparation des « Verts ». À quelques heures de la confrontation décisive face au Cap-Vert, lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, un doute plane sur la participation d’un des piliers de la défense, touché par une blessure.

Les coéquipiers n’ont qu’un mot d’ordre : la victoire, indispensable pour entretenir leurs espoirs de qualification dans cette Coupe du monde historique coorganisée par trois nations.

Avec un seul point, l’Arabie saoudite occupe la dernière place du groupe, juste devant le Cap-Vert (3ᵉ avec deux points, au même niveau que l’Uruguay), tandis que l’Espagne mène la danse avec quatre unités.

Une victoire leur ouvrirait les portes du tour suivant, à condition que l’Espagne batte l’Uruguay, scénario qui leur permettrait de terminer deuxièmes avec trois points.

La participation du défenseur Hassan Tambakti au prochain tournoi, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique, est désormais très incertaine.

Selon le quotidien saoudien Al-Youm, qui cite des sources au sein de la délégation, le défenseur souffre de douleurs survenues ces dernières heures. Il a donc manqué les dernières séances d’entraînement collectif, ce qui réduit ses chances d’être aligné.

En conséquence, le sélectionneur Georgios Donis a déjà commencé à préparer son remplaçant, Ali Lagami, afin qu’il soit prêt à prendre le relais si l’absence de Timbakti, véritable pilier de la défense des « Verts », était confirmée.