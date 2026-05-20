L’entraîneur de l’Ajax, Óscar García, doit faire face à une mauvaise nouvelle juste avant le match crucial contre le FC Groningen

Jeudi soir, l’Ajax affrontera le FC Groningen sans Josip Sutalo, Ko Itakura et Takehiro Tomiyasu, a annoncé l’entraîneur espagnol lors de la conférence de presse d’avant-match.

Jeudi soir, à 18h45, Ajax et FC Groningen s’affronteront au Kras Stadion, l’antre du FC Volendam, en demi-finale des barrages pour la Ligue Europa Conférence.

À Volendam, García va donc devoir innover, surtout en défense, où il doit déjà composer avec l’absence de trois éléments. Selon l’entraîneur par intérim, ces joueurs ont connu une rechute et seront forfait jeudi soir.

Ces forfaits successifs posent la question d’un éventuel lien avec la Coupe du monde à venir, puisque les trois joueurs ont été sélectionnés pour la phase finale estivale.

L’entraîneur espagnol balaie toutefois l’hypothèse d’un lien avec la Coupe du monde : « Je ne crois pas à ces statistiques. C’est peut-être une coïncidence si ce sont justement ces joueurs qui sont blessés en ce moment. »

Malgré ces absences, García aborde la rencontre avec optimisme : « Nous avons encore une chance de nous qualifier pour une compétition européenne. Nous ne devons pas laisser passer cette chance », lance-t-il.

Son message aux joueurs est clair, tout comme son ambition : « J’ai aussi dit aux joueurs que c’est un privilège de jouer pour l’Ajax et que beaucoup de gens aimeraient être à leur place. La Ligue Europa Conférence peut aussi être une très belle compétition pour l’Ajax, dans laquelle il pourrait se battre pour le titre. La motivation ne doit pas manquer », conclut l’entraîneur par intérim.