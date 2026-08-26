L’entraîneur de l’Ajax, Míchel, se montre étonnamment honnête au sujet d’une possible recrue : « Il nous convient bien »

L'entraîneur de l'Ajax, Míchel Sánchez, a réagi aux rumeurs concernant Viktor Tsygankov lors du point presse précédant Ajax - FC Sion.

L'attaquant ukrainien est très régulièrement associé à un transfert vers l'Ajax. Selon De Telegraaf, l'Ajax paiera un peu moins de cinq millions d'euros pour l'ailier.

Tsygankov et Míchel se connaissent de leur période commune à Gérone, où le joueur est encore actuellement sous contrat. Lors du point presse, Míchel a été interrogé sur la possible arrivée de Tsygankov.

« C'est un très bon joueur avec une éthique de travail hors norme. Il peut être un énorme renfort pour notre équipe », commence-t-il.

« Il sera facile à intégrer et sait bien concrétiser les occasions. C'est aussi un joueur puissant, avec beaucoup de profondeur », conclut le technicien espagnol au sujet de son ancien protégé.

Les déclarations de Míchel sont frappantes, compte tenu du fait que les entraîneurs parlent presque jamais des joueurs sous contrat dans d'autres clubs.