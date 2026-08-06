Marcos Leonardo n’a pour l’instant pas réussi à convaincre depuis son arrivée à l’Ajax. Le Brésilien a laissé une impression mitigée devant le but, aussi bien jeudi en Ligue Europa Conférence contre Shelbourne FC qu’au tour précédent face au FK Vojvodina. De plus, comme l’a confirmé l’entraîneur Míchel Sánchez, il n’est tout simplement pas en forme.

Âgé de 23 ans, Leonardo a rejoint l’Ajax en provenance d’Al-Hilal pour un peu moins de 20 millions d’euros, et il a jusque-là mal conclu, dans la quasi-totalité des cas, les occasions qui lui ont été offertes. En plus de cela, il n’est donc pas en forme. L’analyste Ronald de Boer l’avait déjà constaté et estime qu’il doit assurément perdre trois kilos.

Le journaliste de Ziggo Sport Sam van Royen affirme dans son interview après la victoire 3-1 contre Shelbourne que Leonardo « a eu un peu de malchance dans la finition et ne semble pas non plus être à cent pour cent physiquement ». « Je suis d’accord avec vous », répond Míchel avec une franchise remarquable. « Nous devons nous entraîner avec lui et il doit continuer à améliorer sa condition physique. »

Míchel voit toutefois aussi des circonstances atténuantes. « C’est normal, parce qu’il est arrivé il y a deux semaines (trois semaines, ndlr). Nous avons un match tous les trois jours et il n’a pas pu suffisamment s’entraîner pour progresser. J’espère que Leo sera un autre Leo la semaine prochaine. »

« Un Leo avec plus d’énergie, qui peut nous aider à avancer grâce à une bonne performance », a poursuivi Míchel, semblant ainsi clairement laisser entendre une place de titulaire pour Leonardo la semaine prochaine à Tolka Park, en Irlande. Les Amstellodamois attendent ensuite, en cas de qualification pour le tour de barrage, un duel contre le FC Noah ou le FC Sion (2-2).

Reste à savoir si Míchel est disposé à accorder aussi sa confiance à Leonardo dimanche, lorsque l’Ajax lancera sa saison d’Eredivisie contre le PEC Zwolle. Kasper Dolberg a débuté les matches officiels cette saison, même si l’on s’attend à ce que l’attaquant danois mette prochainement un terme à son deuxième passage à la Johan Cruijff ArenA.

Míchel pourrait éventuellement choisir Tolu Arokodare à Zwolle. Le Nigérian, prêté par Wolverhampton Wanderers avec option d’achat, n’est étonnamment pas entré en jeu jeudi contre Shelbourne. Lors du match amical contre le FC Volendam le week-end dernier, l’attaquant longiligne avait, contrairement à Leonardo, bien laissé une excellente impression.