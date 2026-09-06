L’entraîneur de l’Ajax, Míchel, explique pourquoi Tolu a dû céder sa place à Dolberg après une heure de jeu

Tolu Arokodare a marqué samedi contre le PSV, mais n’est pas resté 90 minutes sur la pelouse de la Johan Cruijff ArenA. L’entraîneur de l’Ajax, Míchel, a expliqué sur ESPN pourquoi l’attaquant longiligne a été remplacé après une heure de jeu par Kasper Dolberg.

« En raison d’un manque d’énergie », a expliqué le technicien espagnol après la rencontre pour justifier la sortie de Tolu, au moment où l’Ajax était mené 1-2 dans ce choc au sommet d’Eredivisie.

« Tolu est un joueur que nous soutenons tous. Peut-être qu’il n’a pas atteint son meilleur niveau. Nous avions besoin de jambes fraîches pour mettre la pression et essayer de chercher la profondeur. C’est ce que j’ai tenté ensuite avec Leonardo et Dolberg. Je pense que ce sont deux formidables footballeurs », ajoute Míchel dans son analyse d’Ajax - PSV.

Míchel a tenté de faire la différence en demandant à ses joueurs de chercher la profondeur face aux défenseurs centraux du PSV. « Aujourd’hui (samedi, NDLR), cela n’a pas fonctionné. Mais les changements sont faits pour que l’équipe puisse continuer à lutter à cent pour cent. C’est pour cela que nous les avons effectués. »

L’entraîneur de l’Ajax voulait que Tolu serve réellement de point d’appui dès le début. « Il devait nous permettre de conserver le ballon afin que nous puissions jouer en équipe. Mais ses premières actions ne m’ont pas plu. »

« Je suis toujours très passionné, et lui aussi. Depuis la ligne de touche, nous voyons tout beaucoup plus clairement. J’ai demandé à Tolu de mettre plus de détermination et d’énergie dans ses actions », a déclaré l’entraîneur battu.

Dolberg n’a finalement pas non plus réussi à faire la différence dans les derniers instants. Le PSV a encore marqué une fois dans le temps additionnel et a quitté Amsterdam avec une victoire 1-3.