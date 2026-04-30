Dans une longue interview accordée au journal De Telegraaf, Abdellah Ouazane est revenu sur son transfert avorté au Real Madrid et a évoqué ses chances de s’imposer dans l’équipe première de l’Ajax.

L’été dernier, il semblait sur le point de quitter Amsterdam pour Madrid après s’être distingué avec le Maroc lors d’une Coupe du monde junior.

« C’est une énorme déception. À ce moment-là, on prend conscience du fonctionnement du monde du football », explique-t-il au sujet de ce transfert avorté. Le jeune attaquant n’a pas réussi la visite médicale et a par conséquent prolongé son contrat avec l’Ajax.

« J’ai reçu tellement de questions à ce sujet sur les réseaux sociaux. J’ai éteint mon téléphone et je me suis concentré sur le Jong Ajax », conclut ce jeune talent de 17 ans.

Il a fait ses débuts avec le groupe professionnel cette saison, disputant 26 minutes lors de la victoire 7-2 contre Excelsior Maassluis en Coupe KNVB Eurojackpot.

En Keuken Kampioen Divisie, il compte quatre buts et six passes décisives en 24 matchs, dont une merveille contre le FC Den Bosch (victoire 3-2).

Pourtant, il n’a pas encore dépassé ce premier exercice de 26 minutes cette saison. « Les gens disent que je mérite plus de chances en équipe première, mais pour moi, l’essentiel est de briller avec Jong Ajax. Je dois être le meilleur sur le terrain chaque semaine », assure le milieu de terrain de dix-sept ans.