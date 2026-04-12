L’entraîneur de l’Ajax, García, estime qu’« s’il y parvient, ce joueur aura tout pour devenir exceptionnel »

Óscar García se félicite du choix de Jorthy Mokio de s’engager avec l’Ajax. « Ce fut une période difficile pour lui », a déclaré l’entraîneur du club amstellodamois à ESPN après la victoire 3-0 de son équipe sur la pelouse d’Heracles Almelo, lanterne rouge du championnat.

L’entraîneur espagnol s’est montré franc au sujet de la performance de son joueur à Almelo : « Je l’ai déjà vu disputer de meilleures rencontres. Ce n’est pas facile de gérer tout ce qui s’est passé avant la signature de Jorthy. Cette période n’a pas été simple pour lui. »

Avant d’ajouter immédiatement : « Mais s’il progresse comme nous le pensons, il deviendra un joueur formidable. » Le technicien espagnol voit en effet un énorme potentiel dans ce milieu de terrain de 18 ans.

Malgré la victoire 3-0 sur la pelouse de la lanterne rouge, García n’est pas entièrement satisfait et estime que son équipe aurait pu être plus efficace. « Je dédie ce succès aux supporters qui ont fait le déplacement, c’est très important pour nous », a-t-il ajouté.

Selon l’entraîneur espagnol, les visiteurs ont bien démarré la rencontre et la seconde période. « Mais nous aurions dû marquer plus de buts », fait remarquer García à ses joueurs.

Le carton rouge reçu par Takehiro Tomiyasu à la 81^e minute a toutefois terni la victoire ajacide. Le défenseur japonais a fauché Lequincio Zeefuik et a été expulsé par l’arbitre Martin van den Kerkhof.

« Je pense que c’était 50/50 », soupire l’entraîneur de l’Ajax. « Au final, je suis content du clean sheet et je pense que l’arbitre a pris la bonne décision, car Heracles n’a pas marqué. »