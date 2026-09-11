L’entraîneur de l’AC Milan, Rúben Amorim, a provoqué un moment marquant vendredi en conférence de presse. Exactement 25 ans après les attentats terroristes aux États-Unis, le Portugais a établi une comparaison malheureuse avec les avions.

Amorim s’est projeté sur le match de samedi sur le terrain de la Lazio lors de son point presse, et il est également revenu sur le développement de son équipe. « Nous devons nous améliorer à chaque séance d’entraînement. »

« C’est comme avec les accidents d’avion », a poursuivi Amorim. « C’est là qu’on apprend… Ce n’est pas une bonne comparaison », réalise alors Amorim, avec un rire nerveux, en comprenant quel jour nous sommes.

« Mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand quelque chose tourne mal, nous absorbons toutes les informations et nous les appliquons à l’entraînement. »

Amorim est également revenu, entre autres, sur Alphadjo Cissè, qui, l’hiver dernier, était encore particulièrement proche d’un transfert au PSV. L’Italien de 19 ans a merveilleusement lancé sa saison avec deux buts lors de ses trois premiers matches de Serie A avec Milan.

Cissè, qui a notamment montré toute sa classe avec une superbe frappe contre la Juventus, a, selon les médias italiens, d’excellentes chances d’être appelé pour la première fois en équipe nationale la semaine prochaine.

« Il est prêt », estime Amorim. « Mais il a besoin de temps pour mûrir. J’ai vu une différence entre ses performances à l’extérieur et à San Siro. San Siro est un environnement difficile, donc il doit s’adapter à tous ces petits détails. »

« Laissons du temps à Cissè. S’il s’entraîne et joue avec l’équipe nationale, il ne sera pas timide et demandera le ballon. Il est prêt, mais il a besoin de temps pour devenir le joueur qu’il peut être. Il a encore beaucoup à apprendre », a conclu Amorim.



