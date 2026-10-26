L’entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim, élude les discussions sur le Ballon d’Or, tandis que son équipe, décimée par les blessures, se concentre sur sa survie face à Bologne

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Le collectif avant la gloire individuelle

Au lendemain d’une soirée éprouvante à Udine, Amorim a été interrogé sur la prochaine cérémonie du Ballon d’Or. Mais l’entraîneur du Milan n’avait aucune envie de parler de cette récompense individuelle, surtout au vu du calendrier éprouvant et de ses conséquences physiques pour son effectif. Une série d’absences a réduit ses options, faisant de chaque victoire en championnat une preuve de l’endurance collective de son équipe.

« Je n’en ai aucune idée. Si ce n’est pas un joueur du Milan, ça ne m’intéresse pas », a déclaré Amorim à DAZN, interrogé sur l’identité du possible lauréat du prestigieux trophée. Sa façon d’écarter le sujet a montré que l’entraîneur se préoccupait avant tout de l’état de son vestiaire. « Je me demande qui tiendra le coup pour rejouer dans deux jours. Si ce n’est pas un joueur du Milan, de toute façon, ça m’est égal », a-t-il ajouté.

La formation des jeunes face à la crise des blessures

Le manque de joueurs expérimentés disponibles a contraint Amorim à se tourner vers le centre de formation du club. L’entraîneur portugais n’a pas tardé à saluer l’apport des plus jeunes membres de son effectif. Il a souligné que, si gagner restait la priorité, il estimait aussi avoir le devoir d’assurer l’avenir du club. Leur intégration est devenue une nécessité plutôt qu’un luxe, alors que l’infirmerie de Milanello continue de se remplir.

« Je pense que c’est impossible avec ce calendrier en ce moment… Tout le monde est blessé. Tous les joueurs doivent donc être lus. Mon travail ne consiste pas seulement à gagner, mais aussi à garantir un avenir au Milan. Nous avons beaucoup de blessés, et ces joueurs m’ont montré qu’ils étaient prêts à supporter la pression de jouer pour ce club. Je suis vraiment heureux ; quand ils sont sur le terrain, c’est moi qui suis responsable, et je veux qu’ils réussissent », a déclaré Amorim.

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Fier de la performance malgré le manque d’entraînement

Amorim a également évoqué la difficulté de préparer les matches lorsque le calendrier ne laisse presque aucun temps pour s’entraîner sur la pelouse. L’entraîneur a reconnu qu’une grande partie du travail tactique se faisait désormais en salle plutôt que sur le terrain. Le recours à l’analyse vidéo est devenu indispensable pour corriger les erreurs des rencontres précédentes, même si ce n’est pas la manière idéale pour un entraîneur de mettre en place sa philosophie.

« Nous devons travailler sur beaucoup de choses. Mais je suis fier, car nous n’avons pas eu le temps de travailler sur ce qui n’a pas fonctionné lors du dernier match. Nous n’avons pratiquement pas eu l’occasion de travailler sur le terrain, seulement à l’aide de la vidéo. À vrai dire, ces dernières semaines, nous ne nous sommes pratiquement pas entraînés, alors je suis vraiment fier », a-t-il souligné.

Une semaine de derby en vue, sur fond de nouvelles absences

Fort de deux victoires consécutives en championnat, le Milan aborde maintenant une semaine de derby particulièrement exigeante, qui promet de mettre à rude épreuve la détermination et la profondeur de son effectif. Les récentes blessures de Mario Gila, Adrien Rabiot et Diego Moreira s’ajoutent aux absences de Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze et Filippo Terracciano. Sans rencontre européenne à disputer, le Milan affrontera Bologne en championnat en milieu de semaine, avant le Derby della Madonnina contre l’Inter samedi.