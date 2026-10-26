L’entraîneur de l’AC Milan Ruben Amorim élude les discussions sur le Ballon d’Or, tandis que le club, décimé par les blessures, se concentre sur sa survie face à Bologne

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Après la victoire âprement disputée de son équipe contre l’Udinese (2-0), l’entraîneur de l’AC Milan Ruben Amorim a affiché sa détermination, préférant mettre l’accent sur la résilience collective plutôt que sur les distinctions individuelles. Malgré une cascade de blessures, le technicien portugais a mené l’AC Milan à trois points précieux qui lui permettent de maintenir son élan en Serie A.

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Le collectif avant la gloire individuelle

Au lendemain d’une soirée éprouvante à Udine, Amorim a été interrogé sur la prochaine cérémonie du Ballon d’Or. Mais l’entraîneur de Milan n’avait aucune envie de parler de cette récompense individuelle, compte tenu notamment du calendrier éreintant et de ses conséquences physiques pour son effectif. Une série d’absences a réduit les options de Milan, faisant de chaque victoire en championnat une preuve de l’endurance collective de l’équipe.

« Je n’en ai aucune idée. Si ce n’est pas un joueur de Milan, cela ne m’intéresse pas », a répondu Amorim à DAZN lorsqu’on lui a demandé qui pourrait remporter le prestigieux trophée. Sa réponse a montré qu’il se préoccupait avant tout de l’état de son groupe. « Je me demande qui tiendra le coup pour rejouer dans deux jours. Si ce n’est pas un joueur de Milan, cela m’est égal de toute façon », a-t-il ajouté.

La formation des jeunes face à la crise des blessures

Le manque de joueurs expérimentés disponibles a contraint Amorim à se tourner vers le centre de formation du club. L’entraîneur portugais a salué l’apport des plus jeunes membres de son effectif. Il a souligné que, si gagner reste la priorité, il estime avoir aussi le devoir d’assurer l’avenir du club. Leur intégration est devenue une nécessité plutôt qu’un luxe, alors que l’infirmerie de Milanello continue de se remplir.

« Je pense que c’est impossible avec ce calendrier en ce moment… Tout le monde a des blessures. Tous les joueurs doivent donc être lus. Mon travail ne consiste pas seulement à gagner, mais aussi à garantir un avenir à Milan. Nous avons beaucoup de blessés et ces joueurs m’ont montré qu’ils étaient prêts à supporter la pression de jouer pour ce club. Je suis vraiment heureux ; quand ils sont sur le terrain, c’est moi qui en suis responsable et je veux qu’ils s’en sortent bien », a déclaré Amorim.

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Fier de la performance malgré le manque d’entraînement

Amorim a également évoqué les difficultés à préparer les matches lorsque le calendrier ne laisse presque pas de temps pour s’entraîner sur le terrain. L’entraîneur a reconnu qu’une grande partie du travail tactique se fait désormais en salle plutôt que sur la pelouse. Le recours à l’analyse vidéo est devenu essentiel pour corriger les erreurs commises lors des rencontres précédentes, même si ce n’est pas la manière idéale pour un entraîneur de mettre en place sa philosophie.

« Nous devons travailler sur beaucoup de choses. Mais je suis fier, car nous n’avons pas eu le temps de travailler sur ce qui n’a pas fonctionné lors du dernier match. Nous n’avons pratiquement pas eu l’occasion de travailler sur le terrain, seulement à l’aide de vidéos. À vrai dire, ces dernières semaines, nous ne nous sommes pratiquement pas entraînés, donc je suis vraiment fier », a-t-il souligné.

Une semaine de derby en vue, avec des absences toujours plus nombreuses

Porté par deux victoires consécutives en championnat, Milan aborde désormais une semaine de derby particulièrement exigeante, qui devrait mettre à rude épreuve la détermination et la profondeur de son effectif. Les récents coups durs concernant Mario Gila, Adrien Rabiot et Diego Moreira s’ajoutent aux absences de Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Samuel Chukwueze et Filippo Terracciano. Sans rencontre européenne au programme, Milan affrontera Bologna en championnat en milieu de semaine, avant le Derby della Madonnina contre l’Inter samedi.