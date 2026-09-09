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Giovanni van BronckhorstImago
Jonathan van Haaster

Traduit par

L’entraîneur de Feyenoord Giovanni van Bronckhorst explique la position surprenante de Javi López contre le FC Barcelone

FC Barcelone vs Feyenoord
FC Barcelone
Feyenoord
Ligue des Champions
G. van Bronckhorst
A. Hadj Moussa

L’entraîneur de Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, a expliqué en détail ses choix de composition pour le duel de Ligue des champions face au FC Barcelone. Il a ainsi choisi d’aligner le latéral gauche Javi López (sur le papier) au poste d’ailier gauche et de faire également débuter le très commenté Anis Hadj Moussa.

L’histoire est désormais bien connue : Hadj Moussa voulait rejoindre Ittihad Club, a vu son transfert capoter à cause d’une garantie bancaire et est arrivé en retard à deux reprises avant le match contre le NEC, ce qui l’a privé du déplacement à Nimègue.

L’Algérien a depuis tourné la page et débutera mercredi soir au Spotify Camp Nou. « Nous savons ce qu’il peut nous apporter et ce qu’il doit nous apporter », explique Van Bronckhorst au micro de Ziggo Sport.

« Je pense que ses qualités seront aussi nécessaires », poursuit l’entraîneur, avant d’évoquer le positionnement offensif de López. « Ce n’est pas vraiment un ailier gauche, nous avons un peu adapté notre composition. »

« Je ne veux pas non plus trop changer, nous avons bien sûr développé des automatismes au cours du dernier mois, donc nous voulons conserver cela. Une petite nuance, aussi avec Javi à gauche. »

« Vous voyez qu’on peut faire deux choses : reculer et garer le bus, mais en principe je ne veux pas que Javi vienne dans la dernière ligne. Il y aura des moments où vous serez forcés de reculer, mais notre intention est de rester à quatre derrière. »

« Mais si c’est nécessaire, ils seront cinq. Il est rapide, c’est un latéral qui déborde souvent. Donc c’est quelqu’un qui a le potentiel et les qualités pour aller de l’avant, et c’est ce qu’il devra faire aujourd’hui », conclut Van Bronckhorst.

Composition du FC Barcelone : Joan García ; Koundé, Cubarsí, Christensen, João Cancelo ; Rodri, Olmo, Pedri ; Yamal, Raphinha, Adeyemi.

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Vanhoutte, Valente, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, López.

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